ULTIM’ORA NAPOLI – Ora è ufficiale: c’è la firma sul contratto!

Antonio Vergara rinnova con il Napoli fino al 2030 giugno 2031, con opzione di prolungamento. La società ufficializza l’accordo dopo settimane di speculazioni sul futuro del giovane talento delle giovanili.

Vergara: dal debutto al rinnovo lungo

Il percorso di Vergara con la maglia partenopea racconta una crescita accelerata. L’esordio in prima squadra arriva il 23 agosto 2025 nella vittoria esterna contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Da quel momento, il calciatore non scende più dai riflettori. Il primo gol in azzurro giunge il 28 gennaio durante il match contro il Chelsea, una prodezza autentica che accende lo stadio Maradona. Tre giorni dopo segna anche il suo primo centro in campionato, decisivo nella vittoria interna contro la Fiorentina. Con il Napoli ha collezionato 19 presenze totali e vinto una Supercoppa Italiana.

Il rinnovo fino al 2031 rappresenta la risposta definitiva del club alle voci che lo volevano lontano da Napoli. Per settimane il mercato ha alimentato indiscrezioni su una possibile partenza del gioiello formato nella struttura giovanile partenopea. De Laurentiis sceglie di blindare il talento con un contratto lungo, eliminando ogni margine di incertezza. La mossa chiude definitivamente ogni scenario di cessione a breve termine.

Antonio Vergara con la maglia del Napoli

Napoli, la strategia su Vergara: investimento sul presente e sul futuro

La decisione del club risponde a una logica precisa: trattenere un elemento che ha già dimostrato di reggere la pressione della Serie A a fronte di una carriera ancora agli inizi. I numeri sono modesti in quantità ma qualitativi nella sostanza. Diciannove presenze e due gol in situazioni delicate testimoniano già una certa solidità. Il rinnovo con opzione aggiunge ulteriore flessibilità gestionale alla società.

Cosa cambia per Vergara da qui ai prossimi mesi? La certezza contrattuale gli consente di concentrarsi esclusivamente sulla crescita tecnica, senza distrazioni legate al mercato. Il Napoli invece si assicura un elemento che conosce il progetto, ha già giocato partite importanti e non necessita di tempo di adattamento.

Il contratto fino a giugno 2031 consente al calciatore di pianificare la propria carriera senza pressioni. Lui voleva solo il Napoli ed ora è diventato tutto ufficiale.