Napoli, due azzurri out: cresce la preoccupazione? Cosa filtra da Dimaro

Alisson Santos e Jesper Lindstrom assenti dall’allenamento pomeridiano del Napoli a Dimaro: i due giocatori non hanno preso parte alla seduta odierna nel ritiro trentino.

Napoli, Lindstrom e Alisson Santos: le assenze nel ritiro

Il Napoli prosegue con la preparazione estiva a Dimaro Folgarida tramite una gestione attenta dei carichi di lavoro. La seduta pomeridiana di oggi, giovedì 24 luglio, ha visto l’assenza di due elementi della rosa: il danese Lindstrom e il brasiliano Alisson Santos non hanno partecipato all’allenamento.

Le motivazioni specifiche delle loro assenze rimangono legate alla gestione personalizzata che caratterizza questa fase del ritiro, dove lo staff tecnico calibra i tempi di recupero e preparazione in vista della stagione.