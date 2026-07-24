Napoli, doppio spavento per il giocatore: è successo in campo a Dimaro, il video

Doppio allenamento a Dimaro per il Napoli: gli azzurri hanno svolto due sedute alla ‘Ski.IT Arena’, con il gruppo diviso in tre sezioni nella mattinata e seduta pomeridiana con possessi sotto pressione.

Napoli: la divisione tattica del mattino a Dimaro

La sessione mattutina ha previsto una strategia organizzativa ben precisa. Gli azzurri si sono divisi in tre gruppi distinti, con attivazione in palestra e lavoro atletico in campo.

Lucca ha iniziato le terapie, segnale che il recupero procede secondo i protocolli stabiliti. La scelta di frammentare il gruppo consente al tecnico di gestire carichi di lavoro differenziati e monitorare singolarmente i giocatori in fase di riatletizzazione dopo la pausa estiva.

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Napoli a Dimaro: doppio spavento per Giovane

Nel corso dell’allenamento del pomeriggio, però, Giovane ha dovuto interrompere per due volte la seduta. La prima volta per un contrasto con Vergara e qualche minuto, la seconda, dopo per un contrasto con il giovane Garofalo.

In entrambi, i casi il brasiliano ha avvertito un problema alla caviglia sinistra, che al momento non sembra preoccupare. Dopo essere stato fermo per qualche minuto in entrambi i casi, ha continuato l’allenamento seppur zoppicando vistosamente come riportato da ‘SpazioNapoli’.