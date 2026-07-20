Napoli a Dimaro: quattro giocatori incontrano i tifosi stasera in piazza, i nomi

Quattro calciatori del Napoli saliranno sul palco a Dimaro questa sera alle 21:00: Alisson Santos, Sam Beukema, Matteo Politano e Antonio Vergara incontreranno i tifosi in Piazza Madonna della Pace durante il ritiro in Val di Sole.
Dimaro: l’incontro ravvicinato con i protagonisti azzurri
L’appuntamento di questa sera rappresenta un momento di contatto diretto tra la squadra e i tifosi azzurri. I quattro giocatori risponderanno alle domande del pubblico e saluteranno i tifosi accorsi per seguire le sedute di allenamento.
L’evento, programmato per le 21:00, si svolgerà nella cornice di Piazza Madonna della Pace, nel cuore della località trentina dove il Napoli prosegue la preparazione estiva. Il ritiro di Dimaro continua a essere il palcoscenico principale per il contatto tra la società e i suoi sostenitori.