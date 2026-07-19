Ultim’ora Napoli, addio a sorpresa: “Me lo ha comunicato ieri De Laurentiis”

Decibel Bellini lascia il Napoli dopo sedici anni: il presidente De Laurentiis ha deciso di non rinnovare il contratto dello storico speaker del Diego Armando Maradona.

Lo speaker del Maradona: la comunicazione del presidente

La notizia arriva attraverso un post sui social dello stesso Bellini, che annuncia la fine della sua esperienza come voce dello stadio partenopeo: ” Non esiste un modo facile per dirlo. Ieri il Presidente, Aurelio De Laurentiis, mi ha comunicato la volontà di non rinnovare il mio contratto. Per questo motivo non potrò più ricoprire il ruolo di speaker del Napoli”. Lo speaker aveva accompagnato il pubblico del San Paolo, poi rinominato Diego Armando Maradona, in ogni singola partita, dai momenti di sofferenza ai trionfi indimenticabili.

Bellini ripercorre i momenti salienti della sua carriera: dalle gioie alle delusioni, dalle vittorie ai silenzi della sconfitta. Ma il ricordo che lo segna più di tutti rimane legato al 4 maggio 2023. “Sono le 22:37 del 4 maggio 2023. Abbracciatevi forte, perché dopo 33 anni il Napoli è Campione d’Italia!” – quella frase racchiude sedici anni di dedizione professionale e legame emotivo con una piazza unica.

Sedici anni di passione: cosa rappresentava Bellini per i tifosi

La voce dello stadio non è mai un dettaglio secondario. Bellini ha costruito un rapporto diretto con i tifosi, diventando parte dell’esperienza collettiva di ogni domenica: “Il grazie più grande va a voi, ai tifosi. Perché, sempre, in ogni partita, con il freddo o sotto la pioggia, contro qualsiasi avversario, avete sostenuto questa maglia con un amore infinito. La vostra energia mi ha accompagnato in ogni singolo ingresso in campo e mi ha fatto sentire parte di una famiglia immensa”.

Lo speaker ha dato tutto sé stesso in questi anni, ma il club ha scelto una nuova direzione: “Purtroppo, a volte, le strade si dividono. Fa parte della vita. Porto con me l’orgoglio di aver rappresentato il Napoli con rispetto, passione e dedizione”.

Il futuro di Bellini e il Napoli che cambia

Lo speaker conclude il suo messaggio con dignità, affermando l’amore intatto per questa squadra: “Il mio amore per questi colori non cambia e non cambierà mai”. Ipotizza un possibile ritorno in veste diversa: “Ci rivedremo. Magari in un’altra veste, magari in un altro luogo. Ma sempre con la stessa voce e lo stesso cuore. Grazie per avermi fatto vivere un sogno lungo sedici anni”.

Per il Napoli, intanto, inizia la ricerca di una nuova voce per il Diego Armando Maradona, simbolo di una gestione che continua a rinnovarsi sotto la guida di De Laurentiis. La stagione 2026-27 avrà un narratore diverso.