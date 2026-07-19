Mercato Napoli, che duello per l’azzurro: sfida a colpi di rilanci fra due club

Giuseppe Ambrosino lascia il Napoli: Modena e Cesena accelerano per l’attaccante classe 2003, come rivela il Corriere dello Sport. L’esterno azzurro cerca continuità in Serie B.

Ambrosino e il Napoli: due pretendenti in Serie B

Il Napoli apre alla cessione di Giuseppe Ambrosino. L’attaccante non rientra nei piani tattici della nuova gestione e il club ha deciso di monetizzare cedendolo in prestito o a titolo definitivo. Le proposte arrivate dalla cadetteria hanno convinto la dirigenza partenopea a dare il via libera alla trattativa.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il Modena segue da tempo l’attaccante napoletano. Nelle ultime ore però il Cesena ha accelerato con decisione, inserendosi nella corsa e costringendo il club emiliano a rispondere con una proposta più concreta. Lo scontro tra i due club romagnolo-emiliani definirà il futuro immediato di Ambrosino.

Quale soluzione per Ambrosino: prestito o addio definitivo

Che tipo di formula sceglierà il Napoli? La dirigenza partenopea sta valutando sia il prestito secco che la cessione a titolo definitivo. Un prestito consentirebbe al club di mantenere i diritti del giocatore, mentre la vendita comporterebbe un incasso immediato. Modena e Cesena stanno presentando offerte diverse.

Ambrosino ha bisogno di giocare con continuità dopo una stagione caratterizzata da pochi minuti in campo. La Serie B rappresenta il palcoscenico ideale per rilanciare la sua carriera. Il Napoli nelle prossime settimane comunicherà la decisione finale, scegliendo la soluzione più vantaggiosa per la crescita del calciatore e per il bilancio del club. La partita nel calciomercato del Napoli su Ambrosino entrerà nel vivo a breve. Sia Modena che Cesena hanno mosso i primi passi concreti: ora tocca all’esterno azzurro scegliere la destinazione per rilanciarsi in Serie B.