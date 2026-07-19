Conte torna a parlare del Napoli: “Tanta gioia anche a livello umano”

Conte lascia il Napoli dopo due stagioni e ora sceglie il riposo: l’ex allenatore azzurro racconta la gioia di quei due anni, il bisogno di recuperare energie e la serenità del presente.

Conte e il Napoli: la soddisfazione di chi ha vinto e se ne va

Antonio Conte non nasconde la gratitudine verso Napoli. Ospite di DAZN per la finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina, l’allenatore ha ripercorso il biennio appena concluso con gli azzurri: “Sto bene, sono molto sereno. Aver fatto due splendide annate con il Napoli mi ha riempito di gioia e soddisfazione anche a livello umano perché Napoli mi ha dato tantissimo“.

Durante l’intervista, Conte ha sottolineato un aspetto cruciale del suo profilo: “Sono uno che quando lavora spende tantissimo a livello energetico e mi rendo conto che a volte ho bisogno di recuperare”. Questo spiega la decisione di staccare la spina dopo il ciclo azzurro. Il tecnico non sta cercando una nuova panchina nell’immediato. Preferisce godersi la famiglia, le vacanze e osservare il calcio da spettatore.

La Nazionale italiana: Conte esclude il ruolo di CT

Quale futuro per Conte? L’ex allenatore ha chiarito definitivamente la situazione: nessun contatto dalla Federazione italiana per il ruolo di CT. “No, non sono stato contattato. Assolutamente”, ha affermato senza lasciare spazi all’interpretazione. Conte rimane in attesa di eventuali sviluppi durante l’anno, ma non considera la Nazionale una priorità in questa fase della sua carriera.

La posizione è netta anche sul metodo: chiunque assuma la guida della Nazionale italiana dovrà essere una scelta condivisa da tutti. Conte non si sottrae a responsabilità, ma chiarisce che il suo momento è quello della pausa riflessiva. Due anni intensi a Napoli lo hanno consumato a livello di energie, e questa consapevolezza guida le sue scelte presenti. Il calcio continuerà ad aspettarlo, ma per ora il riposo meritato ha priorità assoluta.