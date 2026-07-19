Conte svela un affare saltato: “Lo volevo al Napoli, parlai con il padre”

Mason Greenwood rappresenta un rimpianto concreto per Antonio Conte al Napoli. L’ex allenatore azzurro ha confessato a DAZN di aver cercato l’attaccante inglese nel suo primo anno in panchina, arrivando a contattare direttamente il padre del calciatore per sondare la fattibilità dell’operazione.

Conte e Greenwood: il primo anno azzurro e il contatto con il padre

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Conte ha aperto uno squarcio sul suo operato di mercato al Napoli. “Greenwood è un calciatore molto forte, lo avevamo cercato anche noi il mio primo anno al Napoli, parlai anche con il padre”, ha dichiarato l’allenatore. Una ammissione che svela come la dirigenza partenopea avesse effettivamente valutato il profilo dell’inglese, spingendo Conte stesso a muoversi in prima persona per verificare le possibilità concrete di ingaggio.

La ricerca di Greenwood nel primo anno di Conte al Napoli rispecchia la strategia offensiva che l’allenatore intendeva costruire. L’inglese, con le sue caratteristiche tecniche e la sua capacità di fare differenza negli ultimi metri, rappresentava un profilo coerente con il progetto tattico che stava prendendo forma.

Greenwood esulta con la maglia della Marsiglia

Napoli e il mercato estivo: le scelte che non si chiusero

La confessione di Conte su Greenwood apre una riflessione più ampia sulle scelte di mercato del Napoli negli ultimi anni. Non tutte le operazioni ritenute prioritarie si sono concretizzate, e questo gap tra ambizioni e realtà ha influito sugli equilibri della squadra. L’interesse concreto verso l’attaccante inglese, alimentato dal contatto diretto con la famiglia, resta uno dei tasselli mancanti nel mosaico della strategia offensiva azzurra durante il primo anno di gestione Conte.

Oggi Greenwood rappresenta una delle stelle più luminose del calcio internazionale, confermando indirettamente come il Napoli avesse identificato correttamente un profilo di valore assoluto. Il rammarico di non aver chiuso l’operazione quando era ancora possibile rimane un elemento che caratterizza la valutazione complessiva delle scelte di calciomercato azzurre. Per il Napoli, le prossime sessioni di mercato dovranno insegnare a trasformare gli interessi concreti in acquisizioni definitive.