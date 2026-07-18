Lutto tremendo per l’ex Napoli: messaggio di cordoglio commovente del club

Giovanni Francini perde la figlia Martina a quasi trent’anni dopo una lunga malattia. L’ex difensore azzurro, protagonista della storia del Napoli accanto a Maradona, affronta il dolore più grande.

Francini e il dramma di una famiglia: la scomparsa di Martina

Martina Francini si è spenta ieri dopo anni di battaglia contro una grave patologia. La ragazza ha trascorso l’adolescenza e la giovinezza accanto al padre, condividendo momenti di speranza e fasi difficili, sempre cercando cure più efficaci per combattere il male. Un vuoto che lascia distrutto l’ex terzino napoletano, uomo noto negli ambienti calcistici della città per il suo carattere equilibrato e la sua disponibilità, sia dentro che fuori dal campo.

La comunità napoletana lo conosce bene. Francini è tornato più volte nelle televisioni locali, diventando un volto familiare per i tifosi che lo ricordano nei suoi anni da giocatore. Il cordoglio arriva da ogni angolo della città, da chi ha apprezzato non solo le sue qualità tecniche ma soprattutto il suo essere uomo di spessore morale.

Il messaggio della SSC Napoli per Francini

La SSC Napoli si è unita al dolore della famiglia con una dichiarazione ufficiale. Il Presidente Aurelio De Laurentiis e l’intera società hanno abbracciato Giovanni Francini e i suoi cari in questo momento di profonda angoscia. Il comunicato ufficiale recita: “Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio e abbracciano commossi Giovanni Francini e la sua famiglia in questo momento di profonda angoscia per la scomparsa della cara figlia Martina”.

Non è un gesto formale quello del club azzurro. Francini rappresenta una generazione di calciatori che ha scritto pagine importanti della storia del Napoli, quegli anni in cui la città viveva emozioni indimenticabili. Il messaggio della società sottolinea come il cordoglio vada oltre l’ambiente sportivo, toccando la sfera umana più profonda.

Garbato, disponibile e sempre presente, Francini ha mantenuto un legame stretto con l’ambiente napoletano anche dopo il ritiro. La tragedia che colpisce la sua famiglia si iscrive nella lista dei lutti inspiegabili che toccano le vite giovani, lasciando un vuoto che il tempo non colma.