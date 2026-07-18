Cavani torna in Serie A? Clamorosa ipotesi: quale squadra ci sta provando

Edinson Cavani torna nel mirino della Serie A: il Lecce sonda disponibilità e richieste economiche dell’attaccante svincolato dopo l’esperienza al Boca Juniors.

Cavani e il Lecce: contatti esplorativi per il ritorno italiano

Il club salentino ha avviato contatti con l’agente dell’uruguaiano per comprendere se l’operazione è fattibile. Non si tratta di una trattativa avanzata, ma di un semplice sondaggio per raccogliere informazioni sulla disponibilità economica e contrattuale del Matador, attualmente senza squadra. Secondo il Corriere di Mezzogiorno, il Lecce ha deciso di procedere con cautela, evitando di destabilizzare gli equilibri interni della società.

L’uruguaiano porterebbe credibilità mediatica e esperienza nello spogliatoio, due asset che il club salentino valuta positivamente. A 39 anni, l’ex attaccante del Napoli rappresenta una figura di spessore internazionale, capace di elevare il profilo della rosa anche dal punto di vista della comunicazione. Tuttavia, il Lecce non intende compromettere la stabilità economica per inseguire un’operazione di pura immagine.

Cavani e l’eredità azzurra: tre stagioni che hanno fatto sognare Napoli

Cavani ha lasciato un’impronta indelebile nel campionato italiano durante i tre anni trascorsi col Napoli. L’attaccante ha costruito una reputazione solida tra i tifosi partenopei e conserva ancora visibilità nel panorama calcistico italiano. Il ritorno in Serie A, pur avanzato in età, non rappresenterebbe un’anomalia nel mercato estivo 2026, dove i sondaggi su profili esperti continuano a moltiplicarsi.

La situazione di Cavani è però complessa. Dopo la conclusione dell’esperienza in Argentina, l’uruguaiano si trova in una fase di transizione: valutare se proseguire la carriera o considerare il ritiro. Il Lecce, con questo sondaggio, intende semplicemente raccogliere i dati necessari per decidere se investire su questa strada. Se l’operazione dovesse concretizzarsi, Cavani ritroverebbe il campionato che lo ha consacrato, stavolta da veterano capace di guidare una squadra più modesta verso obiettivi ambiziosi.