Meret titolare, il vice arriva dalla Serie A: scelta a sorpresa di Allegri fra i pali

Massimiliano Allegri ha delineato la gerarchia dei portieri per il Napoli: secondo il Corriere dello Sport, Alex Meret punta al ruolo di titolare, mentre il ruolo di secondo potrebbe essere occupato da Wladimiro Falcone.
Meret in corsa per il ruolo di numero uno
Allegri valuta concretamente la possibilità di confermare Meret come portiere principale, offrendogli l’occasione di ribaltare le scelte della stagione precedente. La strategia del tecnico bianconero prevede un titolare designato e un’alternativa di livello che arriverebbe dal mercato, con Vanja Milinkovic-Savic pronto a dire addio. Il Napoli continua a esplorare il mercato per completare il pacchetto, ma la permanenza del numero uno italiano rimane una soluzione credibile nel progetto di Allegri.
Falcone e Kovar: i candidati per il secondo portiere
Il Napoli monitora attentamente Wladimiro Falcone, reduce da stagioni solide con il Lecce. La dirigenza azzurra lo considera una soluzione concreta per il ruolo di secondo portiere, garantendo esperienza e affidabilità in caso di necessità. Matej Kovar rappresenta un’alternativa parallela nel taccuino del club per lo stesso incarico. Prima di affondare i colpi definitivi, però, la società deve risolvere la situazione in uscita con Vanja Milinkovic-Savic, che l’Hull City segue con interesse. Manna valuta il cartellino del portiere serbo intorno ai 18 milioni di euro e attende un’offerta conforme alle richieste del club.
La strategia di Allegri per il Napoli passa attraverso una porta solida e competitiva. Meret avrà l’opportunità di dimostrare il proprio valore dal primo giorno di ritiro, mentre l’arrivo di un secondo portiere di qualità completerà il reparto. La finestra di mercato estiva 2026 vede il Napoli attivo su più fronti per costruire una rosa funzionale al progetto bianconero.