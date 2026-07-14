Parla ancora Massimiliano Allegri sui tantissimi temi chiesti dai giornalisti, su cui il tecnico ha risposto in modo esaustivo. Tanta infatti la curiosità di vedere l’ex Juve e Milan in azione col Napoli, ma intanto bisogna prima affidarsi alle sue parole. Uno dei tanti dubbi riguarda i portieri, con Meret e Milinkovic-Savic che sono ancora in dubbio su chi sarà il titolare della stagione. Sulla questione ha risposto anche il tecnico.

Allegri sui portieri: “Gerarchia? Vi dico che..”

“Il Napoli ha due ottimi portieri, in una stagione da 60 partite tutti contano. Sicuramente ci sarà una gerarchia, ma questo lo vedrò nel corso del ritiro”.

Parole che dunque spiegano come ci sarà tanto spazio per entrambi i portieri, sia Meret, che Milinkovic-Savic, visto le tre competizioni tra Serie A, Coppa Italia e Champions League. In ogni caso, ci sarà sicuramente un portiere titolare che si imporrà sull’altro, ma questo sarà chiaro, come naturale che sia, solo dopo che il tecnico osserverà entrambi durante il ritiro di Dimaro e Castel di Sangro.