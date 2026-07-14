Continua il pressing del Napoli: dialoghi tra i club per il giocatore

Costantino Favasuli finisce nel mirino del Napoli durante la sessione estiva di calciomercato. Il difensore e esterno destro del Catanzaro, come rivela Gianluca Di Marzio, è oggetto di dialoghi concreti con la dirigenza partenopea per la difesa.

Favasuli: da Catanzaro alla nazionale, ora mezza Serie A lo vuole

Il terzino ha costruito la sua reputazione in Serie B con prestazioni solide. Nel corso dell’ultima stagione ha accumulato 41 presenze, segnando 2 gol e fornendo 5 assist, trascinando il Catanzaro fino ai playoff promozione. A giugno 2026 ha ricevuto la convocazione in nazionale maggiore dal CT ad interim Silvio Baldini, debuttando negli impegni internazionali dell’Italia. È il riconoscimento di un percorso in rapida ascesa che ha attirato l’attenzione dei maggiori club italiani.

La valutazione di mercato è salita rapidamente. Napoli, Torino, Cagliari, Sassuolo e Atalanta si sono messe sulle tracce del giocatore, spingendo il prezzo verso i 10 milioni di euro. Una cifra tutt’altro che marginale per un calciatore reduce dalla Serie B, ma giustificata dalle qualità tecniche e dalla giovane età che promettono margini di crescita significativi.

Favasuli e la Fiorentina: il nodo della clausola sulla rivendita

Un elemento complica il quadro. La Fiorentina detiene una clausola del 50% sulla futura rivendita di Favasuli, un vincolo che potrebbe influenzare le dinamiche dell’operazione. Tuttavia, il calciatore avrebbe espresso il desiderio di approdare alla corte di Massimiliano Allegri, indicando una preferenza tattica e ambientale verso un determinato progetto.

Il Napoli si trova in posizione competitiva per aggiudicarsi il difensore. I dialoghi avviati secondo Di Marzio testimoniano l’interesse concreto della dirigenza partenopea nel rafforzare il reparto difensivo con un profilo giovane e in crescita. La sessione estiva di luglio 2026 vede il calciomercato del Napoli particolarmente attivo su più fronti, con Favasuli che rappresenta una delle piste seguite con maggiore attenzione per il mercato della difesa.