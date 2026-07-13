Rapinarono Neres, sono ora accusati di tentato omicidio: la ricostruzione dei fatti

Due uomini finiscono in carcere a Fuorigrotta per tentato omicidio plurimo: sono gli stessi che rapinarono l’orologio Patek Philippe da 107mila euro a David Neres, esterno del Napoli, nel settembre 2024.

I carabinieri del Nucleo Investigativo hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare nei confronti due uomini ritenuti affiliati a un clan. L’accusa principale riguarda un episodio di violenza che risale al primo marzo 2024, mesi prima del colpo ai danni del calciatore azzurro.

Lo scontro a fuoco: quattro colpi esplosi in mezzo alla gente

La violenta rissa stradale si trasformò rapidamente in tentato omicidio quando uno dei due estrasse una pistola Beretta calibro 92S con matricola cancellata. Premendo il grilletto ben 9 volte, riuscì a esplodere 4 proiettili ad altezza d’uomo contro i rivali. L’arma si inceppò durante il tentativo, impedendo altri colpi. I due aggressori riuscirono a dileguarsi dopo aver sottratto anche uno scooter appartenente alle vittime. Nessuno dei bersagli rimase ucciso, ma l’episodio rivelò la brutalità della guerra di territorio tra le due organizzazioni.

I reati contestati a vario titolo includono tentato omicidio plurimo in concorso, porto e detenzione di arma clandestina, ricettazione e rapina, tutti pesantemente aggravati dalla finalità e dal metodo mafioso.

La rapina a Neres: quando la criminalità tocca il calcio

Gli stessi protagonisti, più un terzo individuo, sono ritenuti gli esecutori della rapina ai danni di David Neres. L’episodio avvenne il primo settembre 2024, al termine della partita Napoli-Parma vinta in rimonta 2-1 dagli azzurri. Proprio nei pressi del Rione Lauro, roccaforte del clan, alcuni malviventi avvicinarono il veicolo su cui viaggiava il calciatore brasiliano, che aveva debuttato quella sera in maglia azzurra, e gli sottrassero con la forza l’orologio di lusso dal valore di 107mila euro che indossava al polso. L’accaduto non rappresenta un fatto isolato di criminalità ordinaria, ma si inserisce pienamente nel contesto della faida che oppone i due clan nel quartiere occidentale di Napoli.