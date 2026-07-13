Napoli, arriva la smentita sulla trattativa: “Nessun contatto col calciatore”

Romelu Lukaku resta al Napoli: l’agente Federico Pastorello smentisce categoricamente l’interessamento del Besiktas per l’attaccante belga, confermando l’assenza totale di contatti.

Lukaku al Napoli: nessun dialogo con il Besiktas

La stagione difficile di Lukaku in maglia azzurra, segnata da infortuni e scarso minutaggio, ha alimentato speculazioni sul suo futuro. Il contratto fino al 2027 lasciava spazi a interpretazioni. Negli ultimi giorni voci dalla Turchia suggerivano un forte interesse del Besiktas, squadra allenata da Vincenzo Italiano, per il protagonista dello scudetto 2023.

Federico Pastorello ha chiuso ogni scenario alternativo con una dichiarazione netta. “Non ho mai parlato con i dirigenti del Besiktas riguardo Romelu Lukaku. Tutte le voci su trattative o contatti con la dirigenza del Besiktas sono completamente false e nessun contatto di questo tipo ha avuto luogo“, le parole dell’agente ai microfoni di 365scores.com. L’attaccante belga non intende lasciare Napoli verso la Turchia.

Besiktas: voci infondate su Lukaku

Pastorello è stato ancora più esplicito nel respingere qualsiasi ipotesi di trasferimento. “Lukaku non ha alcuna intenzione di trasferirsi al Besiktas, e tutto ciò che si dice al riguardo sono solo voci infondate“. La smentita dell’agente chiude definitivamente il capitolo turco. I rumors circolati nelle ultime ore non hanno alcun fondamento concreto né trattative in corso con la società di Istanbul.

La priorità per il Napoli rimane quella di ritrovare continuità con Lukaku nella prossima stagione. Le difficoltà fisiche dell’anno passato hanno inciso pesantemente sul rendimento complessivo della squadra azzurra. Ora, con il mercato estivo in pieno svolgimento a luglio 2026, la dirigenza partenopea dovrà valutare come rinforzare il reparto offensivo mantenendo il belga come elemento centrale del progetto. L’assenza di offerte concrete da club europei di rilievo spinge a credere che il Napoli punti effettivamente sulla permanenza e sul recupero della forma migliore di Lukaku per la stagione che verrà.