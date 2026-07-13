Brahim Diaz, il Real Madrid apre alla cessione: clamoroso inserimento del Napoli?

Brahim Diaz potrebbe lasciare il Real Madrid in questa sessione estiva di calciomercato. Dalla Spagna arrivano indiscrezioni sulla disponibilità dei Blancos a cedere il fantasista marocchino, con il Napoli tra i club interessati.

Brahim Diaz: il Real Madrid lo propone in Europa

Lo spazio nella rosa madrilena si riduce e il talento marocchino valuta nuove destinazioni. Il Real Madrid ha iniziato a proporre Brahim Diaz a diversi club europei, cercando una soluzione che garantisca al giocatore maggiore continuità. Il contratto del fantasista scade nel 2027, una scadenza che non crea pressioni immediate ma che consente al club spagnolo di negoziare da posizioni di forza.

Il profilo di Brahim Diaz risponde alle caratteristiche che il Napoli cerca da tempo: qualità tecnica internazionale e flessibilità tattica. L’ex Milan conosce già il calcio italiano, elemento che faciliterebbe l’adattamento. Dal punto di vista economico, lo stipendio di circa 4 milioni di euro annui rientra nei parametri del club azzurro, soprattutto se la dirigenza decidesse di investire su un profilo di esperienza consolidata.

Napoli-Brahim Diaz: nessun contatto concreto finora

Al momento non risultano trattative avviate né dialoghi diretti tra le parti. Si tratta ancora di una suggestione di mercato riportata dalla Spagna, di quelle voci che circolano negli ambienti spagnoli durante le prime settimane di calciomercato. Il Napoli osserva gli sviluppi senza fretta, valutando le mosse future del Real Madrid e le condizioni che potrebbero rendere l’operazione concretamente fattibile.

Cosa rende interessante questa pista? La disponibilità del giocatore a cambiare aria rappresenta il fattore decisivo. Brahim Diaz non è un elemento marginale nella rosa madrilena, ma la competizione per le posizioni di fantasista è elevatissima. Una cessione in prestito o a titolo definitivo potrebbe sbloccarsi rapidamente se il Real Madrid ricevesse offerte competitive e il giocatore trovasse un progetto attraente.

Le prossime settimane definiranno il valore reale di questa opportunità per il Napoli. Se il Real Madrid confermasse l’apertura alla cessione e il giocatore manifestasse interesse per il trasferimento, la finestra di calciomercato estiva potrebbe trasformarsi in un’occasione concreta per rinforzare il reparto offensivo con un profilo di caratura internazionale.