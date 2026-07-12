Napoli, si sbloccano altre cessioni? Questi azzurri vicino all’addio

Cyril Ngonge finisce nel mirino del Palermo per la prossima stagione. Il club siciliano vuole l’esterno belga del Napoli per costruire una squadra capace di conquistare la promozione in Serie A.

Ngonge al Palermo: l’assalto dalla Sicilia

Secondo Il Roma, la società rosanero ha avanzato un’offerta concreta per portare il giocatore in Sicilia. Il Palermo punta dritto sulla qualità tecnica di Ngonge, convinto che l’esterno possa fare la differenza nella lotta per risalire nella massima serie. L’operazione rientra in una strategia di mercato che mira a costruire un organico competitivo, con profili d’esperienza e talento.

Ngonge rappresenta un profilo interessante per una squadra che lotta per salire in Serie A. Ha dimostrato nelle sue esperienze precedenti di saper giocare a buoni livelli, e il Palermo crede di poter sfruttare le sue qualità offensive per un campionato complicato come la Serie B. La trattativa, però, dipenderà anche dalle valutazioni del Napoli e dalla volontà del giocatore di accettare una destinazione di questo tipo.

Zerbin verso la Frosinone: ritorno in Ciociaria

Alessio Zerbin invece si trasferisce in una neo promossa. L’esterno napoletano è ormai a un passo dalla Frosinone, con cui ha già giocato nella stagione 2021-2022. Non sarà una sfida nuova per lui: conosce l’ambiente, la piazza e le dinamiche della Serie B. La scorsa stagione con la Cremonese non ha prodotto i risultati sperati, con la squadra che ha subito la retrocessione.

Zerbin avrà l’occasione di riscattarsi in Ciociaria, in una piazza che lo ha già accolto in passato. Il Napoli, dunque, continua a gestire la sua rosa attraverso cessioni mirate. Mentre Ngonge attende sviluppi dalla Sicilia, Zerbin si prepara a una nuova avventura nella serie cadetta, dove avrà il compito di aiutare la Frosinone a tornare immediatamente in Serie A.