Dall’Atalanta al Napoli: piace un nerazzurro, c’è solo un ostacolo

Raoul Bellanova è stato uno dei nomi accostati al Napoli per il ruolo di vice-Di Lorenzo, ma è ben chiaro che serve prima cedere e, dunque, le trattative rischiano sempre di sfumare per l’eccessivo temporeggiamento: Gila, Khalaili e, stavolta, può essere il turno del terzino italiano, apprezzato in PL.

Bellanova verso la Premier: potrebbe sfumare un altro obiettivo

Il Napoli non ha particolare bisogno di agire sul mercato in questa sessione estiva e non si effettueranno grandi manovre in entrata prima di cedere quanto necessario. Tuttavia, è nota l’esigenza di regalare a mister Allegri un portiere e un terzino destro che possa fare da vice a Giovanni Di Lorenzo, con la sua età che purtroppo avanza. Tra i nomi emersi, ricorda Tuttosport, vi era anche Raoul Bellanova dell’Atalanta, ma il temporeggiare generale può beffare ancora il Napoli. L’italiano, infatti, piace anche a Everton, Newcastle, Fulham e Nottingham Forest. Con i Tricky Trees potrebbe crearsi un vero incrocio di mercato, visto che Savona piace alla Dea di Sarri.

Il Napoli, per ora, non sembra intenzionato a fare sul serio nonostante il recente sondaggio, ma mai dire mai nel mondo del calciomercato.