C’è la conferma di Romano sull’obiettivo: “Vuole solo il Napoli!”

Exequiel Zeballos ha scelto il Napoli nonostante un’offerta economicamente superiore da un club tedesco. L’esterno offensivo del Boca Juniors attende la chiusura delle cessioni azzurre per trasferirsi in Serie A.

Zeballos e il Napoli: accordo totale, mercato congelato

La trattativa tra il Napoli e Zeballos ha raggiunto un punto cruciale. Come rileva Fabrizio Romano, esiste già un accordo totale tra le parti: il giocatore e il suo entourage hanno ricevuto l’impegno ufficiale della dirigenza azzurra. La pratica resta però bloccata da una condizione non negoziabile: le cessioni. Senza spazio in rosa, il Napoli non può procedere. Noa Lang rappresenta l’operazione chiave che potrebbe sbloccare tutto.

La priorità dell’argentino: rifiuta la Germania per aspettare Napoli

Zeballos ha comunicato al Boca Juniors l’intenzione di non rinnovare il contratto. Una dichiarazione d’intenti che accelera i tempi. Secondo Romano, l’esterno offensivo ha ricevuto anche una proposta da una società tedesca, economicamente importante. Ha detto no. La scelta è netta: il Napoli rimane la destinazione preferita, indipendentemente dalle cifre proposte altrove. Il calciatore attende gli sviluppi della trattativa con fiducia nelle promesse ricevute dalla dirigenza partenopea.

Cosa significa questa priorità per il Napoli? Significa che il rischio di perdere Zeballos per questioni economiche è azzerato. Il freno vero è organizzativo, non commerciale. Le cessioni devono arrivare prima della fumata bianca.

Il piano del Napoli: cessioni prima, acquisti dopo

La strategia azzurra è cristallina. La società deve liberare risorse e spazio salariale attraverso le partenze. Lang potrebbe generare una cifra importante e alleggerire il monte ingaggi. Una volta completato questo capitolo, il Napoli potrà affondare il colpo su Zeballos senza ulteriori rallentamenti. L’argentino non rappresenta un’alternativa di ripiego, ma un obiettivo primario del progetto offensivo estivo.

La finestra di mercato estiva entra nella sua fase decisiva. Zeballos rimane in attesa, il Napoli accelera sulle uscite, e il calcio di mercato prosegue secondo una logica ferrea: chi esce consente chi entra. L’operazione si chiuderà quando le condizioni saranno mature, non prima.