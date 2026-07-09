Allarme Vergara, rischio addio? Distanza con il Napoli: cosa sta accadendo

Antonio Vergara non firma il rinnovo con il Napoli. Secondo il Corriere dello Sport, le parti sono lontanissime su cifre e condizioni: la trattativa si è fermata bruscamente, spiazzando società e ambiente.

Vergara: la frenata che sorprende tutti

La situazione è precipitata nelle ultime ore. Secondo il Corriere dello Sport, la firma sembrava imminente nel fine settimana, ma qualcosa è cambiato drasticamente. L’agente Giuffredi e il club non hanno trovato convergenza tra domanda e offerta. Il giocatore cresciuto nel vivaio azzurro, quello che ha emozionato il Maradona nella stagione appena conclusa, ora rischia di creare una grana non da poco se la trattativa non dovesse ripartire.

Vergara in azione con la maglia del Napoli

Come siamo arrivati al blocco: la storia del rinnovo fallito

Il Corriere dello Sport riporta tutti i passaggi di questa storia. Vergara aveva già rinnovato a ottobre fino al 2030, ma con un ingaggio inadeguato rispetto ai suoi rendimenti. Il mercato ha fiutato l’occasione: sono stati avviati sondaggi concreti per il giocatore, ma il Napoli ha respinto le offerte e fatto partire la trattativa per adeguare l’intesa. Il quotidiano menzione in particolare due offerte respinte, fra cui una da 25 milioni dell’Atalanta dell’ex ds azzurro Giuntoli. La strategia sul rinnovo prevedeva di estendere il contratto oltre i cinque anni; la trattativa sembrava vicina alla chiusura, ma poi si è bloccato tutto improvvisamente.

Quale sarà il prossimo passo? Difficile pensare Vergara lontano dal Maradona secondo il quotidiano, ma senza accordo economico il rischio esiste. Le parti dovranno ricucire nel giro di pochi giorni, altrimenti il caso esploderà durante il ritiro. Il mercato osserva attentamente. Se il rinnovo di Vergara con il Napoli dovesse definitivamente saltare, L’Atalanta o altre squadre potrebbero tornare alla carica. Per ora l’agente Giuffredi e la società azzurra lavoreranno ancora per trovare una soluzione senza strappi.