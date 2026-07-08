Napoli, il vice di Lorenzo lo porta il suo agente? Trattativa in Serie B

Costantino Favasuli finisce nel mirino del Napoli: il terzino destro classe 2004 del Catanzaro attira l’interesse degli azzurri e di altre big di Serie A.

Favasuli al Napoli: la corsa si accende

Gli azzurri hanno individuato nel giovane esterno uno dei profili più interessanti per il mercato futuro. La stagione positiva con il Catanzaro ha attirato l’attenzione di diversi club: oltre al Napoli, anche il Cagliari valuta concretamente il suo profilo, mentre Atalanta e Torino lo hanno monitorato ripetutamente durante la scorsa annata. La competizione tra i club si fa già serrata, con le società di Serie A pronte a muoversi nei prossimi mesi.

Costantino Favasuli durante la conferenza stampa con il Catanzaro

La complicazione è la Fiorentina, ma il Napoli ha un vantaggio

Quale ruolo avrà la Fiorentina nelle eventuali trattative? Il club viola, possedendo il 50% di una futura rivendita, avrà il diritto ad una considerevole somma che può costringere il Catanzaro ad alzare la sua valutazione per incassare di più. Inoltre. ha la possibilità di riprendere il calciatore pagandolo di fatto la metà del prezzo

La posizione del Napoli rimane quella di un osservatore attento. Gli azzurri hanno sondato già diverse soluzioni sulla fascia destra, ma l’idea di investire su un giovane talento italiano rientra nella strategia di costruzione del futuro. Il possibile vantaggio per gli azzurri è l’agente di Favasuli: a curare i suoi interessi è infatti Mario Giuffredi, procuratore proprio di Giovanni Di Lorenzo, oltre che di altri azzurri. I buoni rapporti con la società potrebbero agevolare le negoziazioni.

Nei prossimi mesi le trattative prenderanno forma concreta. Il Cagliari, storicamente attivo nel coltivare giovani talenti, potrebbe presentare un’offerta competitiva, così come Atalanta e Torino. Il Napoli, invece, valuterà la convenienza economica dell’operazione, tenendo sempre un occhio a possibili colpi di scena con la Fiorentina. La finestra di mercato estiva potrebbe essere il momento decisivo per Favasuli.