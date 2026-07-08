Dal Barcellona al Napoli: Manna pensa ad un’operazione alla Nico Paz

Alvaro Cortés, difensore centrale del Barcellona classe 2005, è stato proposto al Napoli secondo quanto riporta Il Mattino. L’operazione seguirebbe il modello Nico Paz: prestito con diritto di riacquisto per i catalani.

Cortés al Napoli: profilo e caratteristiche del difensore spagnolo

Il giovane difensore spagnolo rappresenta un profilo interessante per la difesa azzurra. Alto 190 centimetri, mancino naturale, Cortés è cresciuto nel vivaio del Barcellona dopo una formazione iniziale al Real Zaragoza. Le sue principali qualità sono la solidità fisica e il gioco aereo, abbinate a una buona capacità di impostazione dal basso. In questa stagione è capitano della squadra B catalana e ha contratto fino al 2028.

Il cartellino del centrale spagnolo si aggira attorno ai 4 milioni di euro secondo Transfermarkt. Non una cifra proibitiva, ma il Napoli non sembra intenzionato a chiudere in tempi brevi. Come sottolinea Il Mattino, al momento non sussistono le condizioni giuste per concretizzare l’affare. Giovanni Manna valuta altre soluzioni per la retroguardia.

Álvaro Cortés difensore del Barcellona proposto al Napoli

Cortés e il modello Paz: prestito con riacquisto

Quale sarebbe la formula? Lo schema previsto calca le orme dell’operazione Paz al Como: il Napoli acquisterebbe il difensore con una clausola di riacquisto a favore del Barcellona. Una soluzione che tutela entrambi i club, permettendo ai blaugrana di monitorare la crescita del giovane e agli azzurri di testare il giocatore senza impegno totale.

La dirigenza partenopea continua la ricerca di un centrale giovane con margini di crescita significativi. Cortés risponde all’identikit tracciato: prospettiva, duttilità tattica, contratto lungo. Il Napoli però non accelera. Altre piste rimangono aperte e la scelta finale dipenderà dalle valutazioni tecniche dei prossimi giorni e dalle dinamiche di mercato che coinvolgeranno altre cessioni in difesa.

Se le condizioni cambieranno nelle prossime settimane, il nome di Alvaro Cortés potrebbe tornare in primo piano per il calciomercato del Napoli. Per ora resta una proposta tra le tante vagliate da Manna per rinforzare il reparto difensivo.