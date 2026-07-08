Abbonamenti Napoli 2026-27: prezzi, date, settori e come comprare

La campagna abbonamenti del Napoli per la stagione 2026-27 apre il 10 luglio 2026. Disponibili 25.000 tessere, due formule, prezzi invariati rispetto allo scorso anno, acquisto esclusivamente online. Tutto quello che c’è da sapere su prezzi, settori, fasi di vendita e benefit.
Quando aprono gli abbonamenti Napoli 2026-27
La campagna si articola in due fasi:
|Fase
|Apertura
|Chiusura
|Fase 1 — Rinnovi (abbonati 25/26)
|10 luglio 2026, ore 12:00
|2 agosto 2026, ore 23:59
|Fase 2 — Vendita libera (aperta a tutti)
|3 agosto 2026, ore 12:00
|16 agosto 2026, ore 23:59
Il tetto complessivo è di 25.000 tessere. Gli abbonati 2025/26 non possono cedere il diritto di prelazione a terzi: chi non rinnova entro la Fase 1 perde il proprio posto.
Le due formule: Full e Italia
- Abbonamento Full — 24 gare: 19 partite di Serie A al Maradona, 1 gara di Coppa Italia, tutte e 4 le partite casalinghe della League Phase di UEFA Champions League.
- Abbonamento Italia — 20 gare: 19 partite di Serie A e 1 gara di Coppa Italia. Le gare di Champions non sono incluse, ma l’abbonato ha diritto di prelazione con sconto.
Prezzi abbonamenti Napoli 2026-27 — nuovi abbonati
I prezzi restano invariati rispetto al 2025/26. Il pacchetto più economico parte da 14 euro a partita (Curve Inferiori Full).
|Settore
|Full 24g — Intero
|Full 24g — Under 30
|Full 24g — Under 14
|Curve Inferiori
|405 €
|300 €
|200 €
|Curve Superiori
|700 €
|—
|340 €
|Distinti Inferiori
|920 €
|710 €
|480 €
|Distinti Superiori
|1.220 €
|—
|625 €
|Distinti Superiori Premium
|1.450 €
|—
|750 €
|Tribuna Nisida
|1.500 €
|1.150 €
|775 €
|Tribuna Posillipo
|2.220 €
|—
|1.150 €
|Tribuna Posillipo Premium
|2.580 €
|—
|1.300 €
|Settore
|Italia 20g — Intero
|Italia 20g — Under 30
|Italia 20g — Under 14
|Curve Inferiori
|280 €
|210 €
|140 €
|Curve Superiori
|540 €
|—
|270 €
|Distinti Inferiori
|720 €
|540 €
|350 €
|Distinti Superiori
|950 €
|—
|480 €
|Distinti Superiori Premium
|1.150 €
|—
|580 €
|Tribuna Nisida
|1.200 €
|900 €
|600 €
|Tribuna Posillipo
|1.800 €
|—
|900 €
|Tribuna Posillipo Premium
|2.100 €
|—
|1.050 €
Prezzi per chi rinnova (Ridotto Cento)
Gli abbonati 2025/26 che rinnovano in Fase 1 accedono alla tariffa scontata “Ridotto Cento”:
|Settore
|Full 24g — Intero
|Full 24g — Under 30
|Full 24g — Under 14
|Curve Inferiori
|330 €
|250 €
|170 €
|Curve Superiori
|580 €
|—
|300 €
|Distinti Inferiori
|770 €
|600 €
|400 €
|Distinti Superiori
|1.020 €
|—
|525 €
|Distinti Superiori Premium
|1.200 €
|—
|625 €
|Tribuna Nisida
|1.260 €
|980 €
|650 €
|Tribuna Posillipo
|1.850 €
|—
|950 €
|Tribuna Posillipo Premium
|2.150 €
|—
|1.100 €
|Settore
|Italia 20g — Intero
|Italia 20g — Under 30
|Italia 20g — Under 14
|Curve Inferiori
|250 €
|185 €
|125 €
|Curve Superiori
|450 €
|—
|230 €
|Distinti Inferiori
|600 €
|450 €
|280 €
|Distinti Superiori
|800 €
|—
|400 €
|Distinti Superiori Premium
|940 €
|—
|470 €
|Tribuna Nisida
|980 €
|740 €
|500 €
|Tribuna Posillipo
|1.500 €
|—
|750 €
|Tribuna Posillipo Premium
|1.750 €
|—
|875 €
Sconti e agevolazioni
- Under 14: sconto medio del 50% rispetto alla tariffa intera, valido in tutti i settori.
- Under 30: sconto medio del 25% rispetto alla tariffa intera, applicato in Curve Inferiori, Distinti Inferiori e Tribuna Nisida.
Benefit: Full vs Italia
|Benefit
|Abb. Italia
|Abb. Full
|Cambio utilizzatore
|5 gare
|10 gare
|Prelazione + sconto Champions League (League Phase)
|Sì
|Compreso
|Prelazione + sconto Champions League (post League Phase)
|No
|Sì
|Prelazione + sconto Coppa Italia (post ottavi)
|Sì
|Sì
|Precedenza biglietto Big Match (Juve, Inter, Milan, Roma)
|No
|Sì
Come comprare l’abbonamento Napoli 2026-27
L’acquisto è esclusivamente online su sscnapoli.ticketone.it. Per procedere serve la Fidelity Card SSC Napoli (Fan Stadium Card). Chi ce l’ha scaduta può rinnovarla subito online: costa 20 euro e vale tre anni. I minori possono richiederla con la firma di un genitore.
Al termine dell’acquisto arriva via email il tagliando da portare allo stadio. L’importo è rateizzabile. Al prezzo si aggiungono le commissioni di servizio di TicketOne.
La campagna “Pe’ cient’anne” e Nonno Guido
Il volto della campagna è Nonno Guido, tifoso del Napoli nato nell’agosto 1926, lo stesso anno di fondazione del club. Lo scatto lo ritrae con una sciarpa al collo, in un’immagine che richiama gli anni in cui frequentava gli spalti. Il claim è “Pe’ cient’anne”: cento anni in napoletano. Una campagna che mette i tifosi al centro del Centenario, non le stelle.