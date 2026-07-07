Vergara, la verità sul suo futuro al Napoli: l’annuncio di Fabrizio Romano

Vergara resta al Napoli. Le voci su una possibile cessione estiva—Premier League, Como, altre destinazioni—si dissolveono di fronte alla realtà: gli azzurri stanno negoziando il prolungamento contrattuale e lo considerano parte integrante del progetto a lungo termine. Secondo quanto rivela Fabrizio Romano, la pista Como non è mai stata credibile. Il club partenopeo ha deciso di investire su continuità e sviluppo del proprio talento, piuttosto che ascoltare sirene di mercato.

Vergara-Napoli: no al Como, sarà rinnovo

Le trattative non sono ferme. Anzi, il club sta negoziando attivamente per estendere l’accordo e aumentare l’ingaggio. Romano sottolinea che questa operazione rappresenta una priorità della società, confermando quanto anticipato durante la stagione. Il Napoli non intende cedere un elemento che ha dimostrato di poter fare la differenza in Serie A e in competizioni europee.

La Premier League ha manifestato interesse? Possibile. Ma il Napoli ha già scelto la sua strada. Vergara è considerato un pilastro su cui costruire il nuovo ciclo, indipendentemente dal cambio in panchina. Non è una questione di valutazione economica: è una decisione di principio sulla direzione del progetto.

Il futuro: sarà un pilastro anche per Allegri

L’estate porterà la firma sul nuovo contratto. Il giocatore avrà un ingaggio più consono al suo valore e il Napoli avrà la certezza di poter contare su di lui per i prossimi anni. Altre squadre potranno corteggiarlo, ma Vergara e il Napoli stanno scrivendo insieme il prossimo capitolo della loro storia, destinata a proseguire anche con l’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina azzurra.