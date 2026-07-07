Chi è Kevin De Bruyne al Napoli: ruolo, caratteristiche e cosa porta agli azzurri

Kevin De Bruyne al Napoli è uno di quei colpi che si raccontano ai figli. Il centrocampista belga, dopo dieci anni al Manchester City e quattro Premier League vinte, ha scelto Napoli come ultima grande avventura europea. Arrivato a parametro zero il 1º luglio 2025, ha firmato fino al 2027 con opzione per un altro anno. Una mossa che ha cambiato le gerarchie del calcio italiano.

La carriera prima del Napoli

Nato a Drongen il 28 giugno 1991, De Bruyne ha costruito la sua leggenda prevalentemente al Manchester City sotto Pep Guardiola. Dieci stagioni, quattro Premier League, una Champions League, sei FA Cup e una reputazione da miglior centrocampista al mondo nel suo periodo di forma. Prima del City, aveva già dimostrato il suo talento al Wolfsburg in Bundesliga, dove esplose definitivamente agli occhi d’Europa.

Con il Belgio ha disputato tre Mondiali e tre Europei, spesso alzando la squadra sulle proprie spalle in un ciclo dorato della nazionale belga che però non è riuscita a tradursi in un trofeo internazionale.

Caratteristiche tecniche

De Bruyne è un centrocampista completo che non si lascia classificare in un’unica casella. Le sue qualità principali:

Visione di gioco : vede i movimenti prima che accadano. I suoi assist non nascono da cross o tiri rabbiosi, ma da letture geometriche del campo.

: vede i movimenti prima che accadano. I suoi assist non nascono da cross o tiri rabbiosi, ma da letture geometriche del campo. Tiro dalla distanza : uno dei migliori al mondo per potenza e precisione dai 20-25 metri.

: uno dei migliori al mondo per potenza e precisione dai 20-25 metri. Pressing e recupero palla : spesso sottovalutato, ma è un centrocampista che lavora anche senza palla.

: spesso sottovalutato, ma è un centrocampista che lavora anche senza palla. Qualità sul pallone in spazi stretti: la Premier League lo ha forgiato a operare in contesti ad alta intensità.

Il ruolo nel Napoli di Allegri

Nel 4-3-3 di Massimiliano Allegri, De Bruyne è stato pensato come mezzala destra con licenza di inserirsi. In alcune varianti tattiche studiate dallo staff, il belga può agire anche da trequartista in un 4-2-3-1, con Lobotka e un’altra mezzala a proteggere la difesa.

La convivenza con Lobotka è uno degli aspetti più intriganti: lo slovacco gestisce i ritmi e filtra il gioco, De Bruyne lo proietta in avanti con qualità che in Italia non si erano mai viste in quel ruolo.

Con Lukaku al centro dell’attacco — connubio già rodato in nazionale — il Napoli dispone di una coppia che si conosce a memoria. L’assist machine incontra il finalizzatore più fisico della Serie A.

Contratto e stipendio

De Bruyne ha firmato un contratto biennale fino al 30 giugno 2027 con opzione per prolungare di un’ulteriore stagione. Lo stipendio si aggira tra i 5,5 e i 7 milioni di euro annui, con bonus legati a obiettivi sportivi che possono avvicinarlo ai 10 milioni.

Rispetto agli standard della Premier League è una riduzione netta, ma De Bruyne ha dichiarato di aver scelto Napoli per il progetto, per la sfida della Serie A e per vivere la città che ha amato nel calcio europeo come nessun’altra.

Perché è importante per il Napoli

Il Napoli degli ultimi anni ha vinto con l’identità collettiva: Spalletti e Conte hanno costruito squadre coese, dove il sistema valeva più del singolo. De Bruyne aggiunge una dimensione che mancava: la capacità di risolvere le partite da solo, di trovare la soluzione quando gli schemi si inceppano.

Per il Centenario, il Napoli ha voluto qualcosa di speciale. Kevin De Bruyne è quella cosa speciale.