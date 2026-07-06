UFFICIALE – C’è il rinnovo per altri tre anni: lo ha annunciato ADL!

MSC rinnova la partnership con il Napoli per altre tre stagioni. L’accordo è stato ufficializzato da Aurelio De Laurentiis durante la presentazione della nuova maglia azzurra a bordo di una nave del gruppo crocieristico.

Napoli e MSC: il contratto si estende fino al 2029

La collaborazione tra il club partenopeo e MSC prosegue senza interruzioni. De Laurentiis ha annunciato il prolungamento della sponsorizzazione principale durante l’evento di presentazione della divisa 2026/2027, confermando la continuità di una partnership ormai consolidata nel tempo. Leonardo Massa, Vice President Southern Europe della Divisione crociere del Gruppo MSC, ha partecipato all’annuncio insieme ai vertici della società azzurra.

La scelta di rinnovare per tre anni rappresenta una decisione strategica su cui entrambe le parti hanno trovato accordo. MSC consolida la sua presenza nel calcio italiano attraverso il Napoli, mantenendo una visibilità di primo piano nel settore sportivo europeo. Il rinnovo arriva in un momento di riorganizzazione per gli azzurri, con la nuova gestione tecnica che prende forma e gli sponsor che confermano la loro fiducia nel progetto.

La continuità commerciale del Napoli nel nuovo ciclo

Il rinnovamento dello sponsor principale è un segnale di stabilità per il Napoli. Mentre la società prepara i nuovi equilibri tecnici e la stagione alle porte, gli accordi commerciali procedono secondo le pianificazioni previste. MSC rimane il volto principale della maglia azzurra, mentre il club lavora alla presentazione della collezione ufficiale dei prossimi tre anni.

L’evento a bordo della nave ha riunito i principali stakeholder dell’operazione: oltre a De Laurentiis, erano presenti Nicola Arnone e Francesca Curci della Dongfeng, confermando l’ecosistema di partner che orbita attorno al Napoli. Il rinnovo fino al 2029 garantisce al club continuità nelle entrate da sponsorizzazione principale, elemento cruciale per la gestione finanziaria della società nei prossimi anni di calciomercato e investimenti tecnici.