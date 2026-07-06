Napoli, pronto il rinnovo record fino al 2034: bloccata ogni offerta

Il Napoli starebbe lavorando a un maxi storico rinnovo record fino al 2034: quattro anni aggiunti al contratto per blindare il centrocampista offensivo cresciuto nel settore giovanile azzurro.

Vergara: la scelta del Napoli contro i 30 milioni

Il club partenopeo ha rifiutato diverse offerte intorno ai 30 milioni di euro per trattenere il talento formato in casa. La decisione è netta: Vergara rimane fulcro del progetto che Massimiliano Allegri costruirà nella prossima stagione. Secondo quanto rivela Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, l’intesa è ormai ai dettagli finali, con il nuovo accordo che estenderà la scadenza dal 30 giugno 2030 al 30 giugno 2034.

La strategia del Napoli è cristallina: proteggere un asset interno di qualità riconosciuta piuttosto che monetizzare in una trattativa che non rispecchia il valore effettivo del centrocampista. Gli azzurri hanno preferito investire sulla continuità e sulla stabilità tattica rispetto al denaro immediato. Una scelta che testimonia la fiducia del club nel progetto tecnico futuro e nel ruolo che Vergara dovrà ricoprire.

Allegri e il centrocampista: la continuità nel nuovo progetto

L’arrivo di Allegri sulla panchina del Napoli modifica gli equilibri, ma non intacca la centralità di Vergara. Il nuovo allenatore ripartirà dalla qualità offensiva e dalla freschezza del centrocampista, elementi indispensabili nel calcio contemporaneo. Un profilo formato internamente rappresenta anche una garanzia di coesione con l’ambiente e di conoscenza della struttura azzurra.

Il rinnovo fino al 2034 è una dichiarazione d’intenti. Non è un semplice prolungamento contrattuale, ma la conferma che il Napoli vede in Vergara un pilastro della propria crescita nei prossimi anni. Le offerte esterne, seppur consistenti, non hanno scalfito questa convinzione. Il club ha scelto di costruire il futuro con chi conosce già la realtà partenopea e ha dimostrato di potere crescere in questa maglia.

Il centrocampista offensivo potrà così pianificare il suo sviluppo calcistico senza incertezze, consapevole che il Napoli intende affidargli responsabilità crescenti. Con Vergara blindato fino al 2034, gli azzurri hanno eliminato ogni dubbio sul proprio asse tattico centrale e costruito una base solida su cui Allegri potrà sviluppare le sue idee di gioco.