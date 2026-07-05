Juan Jesus e l’addio al Napoli: racconto emozionante con una battuta su Conte

Juan Jesus ha chiuso la sua avventura partenopea con una lettera personalizzata anziché un comunicato ufficiale. Il difensore brasiliano, ora svincolato, ha scelto di raccontarne il motivo ai microfoni di DAZN con delle parole particolarmente emozionanti per i suoi cinque anni a Napoli.

Juan Jesus e Napoli: una storia di crescita oltre i risultati

L’ex centrale ha voluto differenziarsi dalla prassi solita, rifiutando video e post sui social:

“Era il minimo da fare. Non ho voluto fare la solita cosa che fanno tutti, ho voluto ringraziare Napoli in modo diverso. Ho vissuto cinque anni bellissimi, nonostante la parentesi di una stagione no: anche quella ci ha fatto crescere e maturare. Ho scritto tutto ciò che ho vissuto, ma avrei potuto anche dilungarmi perché ho vissuto emozioni che ricorderò per tutta la vita”.

Conte all’Italia: Jesus approva la scelta della Nazionale

Antonio Conte ha lasciato un’impronta profonda sul brasiliano fra i vari allenatori azzurri di questi anni:

“Per quello che ti dà a livello mentale e di agonismo, è un allenatore che ti trasmette qualcosa in più. Dopo un anno molto difficile ci ha fatto capire come si lavora in pochi mesi, lavora per vincere. Ha il suo mtedodo, piacco o no. Io mi sono trovato benissimo, mi ha fatto crescere fisicamente e mentalmente: sono arrivato a 35 anni e posso farne altri tre ad alto livello”

Jesus, ritiene che il metodo di Conte, caratterizzato da un approccio vincente e rigoroso, sia perfettamente adatto alla Nazionale italiana per uscire dal momento critico causato dall’assenza dai Mondial:

” Penso che la Nazionale italiana sia molto adatta a lui , può far uscire il gruppo da questo momento buio. È un problema che l’Italia non sia ai Mondiali”.

Il futuro di Jesus: Italia resta casa nonostante le offerte brasiliane

Per quanto riguarda il prossimo capitolo, Jesus ha ricevuto proposte dal Brasile ma le ha scartate perché l’Italia è ormai la sua casa. La comunicazione al suo agente ha coinvolto anche il suo ex allenatore:

“Per adesso sono in vacanza.Ho offerte dal Brasile, ma è quasi impossibil: sono cresciuto qui, l’Italia è casa. Mi godo le vacanze e poi vedremo. Ho detto al mio agente Calenda: “Roby, fammi riposare dopo due anni duri con Conte!”. Ora voglio staccare e poi valuteremo con calma”.

Il difensore non ha ancora deciso quale sarà la sua destinazione, preferendo godere delle vacanze e affrontare le trattative con calma nel prossimo periodo. La sua priorità rimane quella di trovare un club dove possa mantenere l’alto livello prestativo raggiunto negli ultimi due anni al Napoli, proseguendo la carriera in Europa piuttosto che tornare in Brasile.