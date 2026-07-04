Occhio Napoli, la Juventus ora fa sul serio: parte l’assalto

Stanislav Lobotka rappresenta un obiettivo concreto della Juventus per il centrocampo, ma la valutazione del Napoli crea un ostacolo significativo: servono 30-35 milioni per trattare l’affare in Italia.

Lobotka-Juve: perché il Napoli chiede 30-35 milioni

Come rivela Tuttosport, i bianconeri vedono nella cessione di Thuram una doppia opportunità: liberare uno slot salariale per Kessié e reperire le risorse necessarie per l’altro grande obiettivo a centrocampo. Lobotka, però, non è una semplice operazione di mercato. Gli azzurri intendono rinnovare con lo slovacco e, nonostante la clausola da 25 milioni valida per l’estero, la trattativa con un club italiano impone cifre ben superiori. La richiesta partenopea si attesta tra i 30 e i 35 milioni, una soglia che complica significativamente i piani juventini.

La strategia bianconera passa attraverso un meccanismo di incastri tra uscite e entrate. Solo attraverso alienazioni mirate la Juventus potrà reperire il capitale necessario per investire su due calciatori già pronti al centrocampo.

Stanislav Lobotka durante una partita di calcio

Napoli: il rinnovo di Lobotka blocca la partenza

La posizione del Napoli è cristallina. De Laurentiis non cede Lobotka a buon mercato e ha avviato i contatti per il rinnovo contrattuale. Questa scelta dimostra come gli azzurri ritengano lo slovacco un perno inamovibile del progetto tecnico. La volontà di blindare il giocatore con un nuovo accordo rappresenta un segnale inequivocabile: non è in vendita a qualsiasi prezzo. La clausola da 25 milioni, inoltre, vale solo per l’estero. Una protezione che il Napoli ha negoziato per mantenere il controllo della situazione in caso di offerte dalla Serie A.

Questo scenario crea una tensione evidente tra le due società. La Juventus dovrà decidere se investire effettivamente 30-35 milioni per Lobotka o orientarsi verso alternative meno costose. Nel frattempo, il Napoli procede spedito verso il rinnovo dello slovacco, blindando così uno dei migliori centrocampisti della Serie A. L’affare Lobotka-Juventus, almeno per il momento, rimane congelato.