Napoli, colpo “esotico” dal Mondiale? Interesse confermato: il giocatore apre!

Mbokazi piace al Napoli ma la trattativa non decolla: l’agente Basia Michaels rivela che non ci sono contatti diretti con la dirigenza azzurra e che i Chicago Fire attendono un’offerta concreta.

Mbokazi al Napoli: interesse confermato ma nessun contatto ufficiale

L’interesse del Napoli per il difensore sudafricano esiste e è reale. Tuttavia, la strada verso il trasferimento rimane bloccata da una questione di metodo. Michaels ha spiegato a Stile TV che “l’interesse per un giocatore deriva da chi fa una richiesta al club direttamente”, e in questo caso non ci sono stati colloqui tra la dirigenza partenopea e l’agente. I Chicago Fire hanno invece dato istruzioni chiare: il giocatore andrà via, ma serve l’offerta giusta. Non bastano gli interessamenti informali.

Il mercato internazionale per Mbokazi è affollato. Circolano voci da Brentford, Nottingham Forest e club belgi e tedeschi. L’agente ha smentito però la concretezza di questi approcci. Nessuno ha ancora fatto una proposta ufficiale. Michaels ha sottolineato che il giocatore è pronto per una nuova esperienza e che l’Italia lo attrae particolarmente, ma gli azzurri devono muovere il primo passo formale.

Chicago Fire: la richiesta economica blocca tutto

Quale cifra i Chicago Fire chiedono per liberare Mbokazi? L’agente conosce il prezzo ma ha rifiutato di rivelarlo pubblicamente. “Ho un’idea di quale potrebbe essere l’offerta, ma non sarebbe corretto dirlo ora”, ha dichiarato. Questo silenzio tattico suggerisce che le pretese del club americano sono significative e che servono risorse importanti per sbloccare l’operazione. Il Napoli, finora, non ha ritenuto opportuno sedersi al tavolo delle negoziazioni.

Michaels ha ripetuto il concetto più volte durante l’intervista: aspettano offerte concrete, non semplici rumors. Le voci di mercato generano rumore psicologico intorno al giocatore e i Chicago Fire vogliono evitare di creare aspettative senza fondamento. Solo quando arriverà una proposta scritta dalla dirigenza azzurra o da altri club, inizieranno i veri negoziati.

Mbokazi pronto per il salto in Italia

Il giocatore stesso ha manifestato disponibilità al trasferimento. Ha detto chiaramente all’agente di essere pronto per una nuova avventura e che l’Italia rappresenta una destinazione appetibile. Michaels ha visitato il paese e lo ha valutato positivamente come prospettiva di vita e calcistica. Se il Napoli dovesse fare un’offerta seria nei prossimi giorni, l’agente ha promesso di arrivare in città prima della fine di agosto con il difensore per definire gli ultimi dettagli.

La disponibilità del giocatore è un elemento che facilita la trattativa. Non ci sono resistenze da parte sua né ostacoli legati alla volontà del calciatore. L’unico freno rimane la distanza tra domanda e offerta economica, e soprattutto l’assenza di contatti diretti tra il Napoli e i Chicago Fire. Finché gli azzurri non busseranno alla porta con una proposta ufficiale, Mbokazi resterà in attesa insieme al suo agente, consapevole che l’Italia potrebbe diventare realtà ma senza certezze concrete.