Mario Gila al Napoli, la trattativa si complica: Milan in corsa, Lazio chiede 30 milioni

La trattativa per portare Mario Gila al Napoli si è complicata nelle ultime ore. Il difensore centrale spagnolo, 24 anni, ha già detto sì agli azzurri da tempo, ma la strada verso la chiusura è piena di ostacoli: la Lazio chiede 30 milioni, il Milan si è inserito nella corsa e l’Atalanta — che sembrava in vantaggio — ha incassato il no del giocatore. Aggiornamento al 3 luglio 2026.

Gila-Napoli: qual è la situazione oggi

Secondo le ultime indiscrezioni, il Napoli è stato il primo club a muoversi concretamente per Mario Gila. L’accordo con il giocatore c’è, il difensore spagnolo ha manifestato la volontà di trasferirsi a Napoli. Il problema è tra i club: la Lazio non scende sotto i 30 milioni di euro, una cifra che il Napoli — alle prese con la necessità di cedere prima di acquistare — non è pronto a sborsare subito.

La notizia delle ultime ore è l’inserimento concreto del Milan, che ha preso contatti con l’entourage di Gila e si è fatto avanti con la Lazio. Il rischio, per il Napoli, è di perdere il giocatore dopo mesi di lavoro.

Chi è Mario Gila: il profilo del difensore nel mirino del Napoli

Mario Gila, classe 2000, è cresciuto nel vivaio del Real Madrid ed è approdato alla Lazio nel 2022. In biancoceleste ha dimostrato qualità tecniche elevate per un difensore centrale: buona lettura del gioco, impostazione pulita dal basso, grande resistenza fisica. Nella stagione 2025-26 ha collezionato oltre 30 presenze in Serie A, confermandosi uno dei migliori centrali del campionato per rendimento.

Per Allegri — che al Napoli vuole costruire una linea difensiva a quattro solida e moderna — Gila rappresenterebbe il profilo ideale al fianco di Beukema.

Perché la Lazio chiede 30 milioni e come si sblocca

La valutazione di 30 milioni fatta dalla Lazio non è fuori mercato: Gila è uno dei difensori più giovani e completi della Serie A. Il nodo è la volontà del Napoli di non pagare cash una cifra simile senza aver prima ceduto qualcuno.

Secondo alcune indiscrezioni, il Napoli avrebbe provato a inserire una contropartita tecnica per abbassare il conguaglio cash. La Lazio, però, al momento non ha aperto a soluzioni di questo tipo. La trattativa è in standby.

Il Milan si inserisce: quanto è concreto il rischio?

L’ingresso del Milan nella corsa a Gila è la variabile più preoccupante per il Napoli. I rossoneri hanno contattato l’agente del giocatore e si sono fatti avanti con la Lazio. Tuttavia, Gila ha già espresso la sua preferenza per il Napoli: se la differenza di offerta tra i due club non fosse eccessiva, il giocatore potrebbe comunque orientarsi verso gli azzurri.

Il problema è che il Milan, a differenza del Napoli, potrebbe avere maggiore liquidità immediata. Un fattore che potrebbe fare la differenza nelle prossime settimane.

L’Atalanta e il no di Gila: perché il difensore vuole solo il Napoli

Prima del Milan, anche l’Atalanta aveva avanzato un’offerta concreta per Gila. Il difensore spagnolo ha però rifiutato la proposta bergamasca, ribadendo la volontà di trasferirsi al Napoli. Questo dettaglio racconta molto della motivazione del giocatore: Gila vuole Napoli, non vuole un club qualsiasi.

Se salta Gila: chi sono le alternative del Napoli in difesa

Il Napoli sta già valutando scenari alternativi nel caso in cui la trattativa per Gila dovesse definitivamente sfumare. I profili monitorati includono difensori centrali di Serie A e Liga pronti al salto di qualità. Manna non vuole farsi trovare impreparato.

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