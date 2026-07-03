Mario Gila al Napoli, la trattativa si complica: Milan in corsa, Lazio chiede 30 milioni

La trattativa per portare Mario Gila al Napoli si è complicata nelle ultime ore. Il difensore centrale spagnolo, classe 2000, ha già detto sì agli azzurri da tempo, ma la strada verso la chiusura è piena di ostacoli: la Lazio chiede 30 milioni, il Milan si è inserito nella corsa e l’Atalanta — che sembrava in vantaggio — ha incassato il no del giocatore. Aggiornamento al 3 luglio 2026.

Gila-Napoli: qual è la situazione oggi

Secondo le ultime indiscrezioni, il Napoli è stato il primo club a muoversi concretamente per Mario Gila. L’accordo con il giocatore c’è: il difensore spagnolo ha manifestato chiaramente la volontà di trasferirsi a Napoli e di giocare con Allegri nella stagione del Centenario. Il problema è tra i club: la Lazio non scende sotto i 30 milioni di euro, una cifra che il Napoli — alle prese con la necessità di vendere prima di acquistare — non è pronto a sborsare subito.

La notizia delle ultime ore è l’inserimento concreto del Milan, che ha preso contatti con l’entourage di Gila e si è avvicinato alla Lazio con un’offerta. Il rischio, per il Napoli, è di perdere il giocatore dopo mesi di lavoro.

Chi è Mario Gila: caratteristiche e numeri in Serie A

Mario Gila, classe 2000, ha mosso i primi passi nel vivaio del Real Madrid ed è approdato alla Lazio nel 2022. In biancoceleste ha dimostrato qualità tecniche elevate per un difensore centrale: eccellente lettura del gioco, costruzione pulita dal basso, grande resistenza fisica e buona progressione nella gestione degli uno contro uno. Nella stagione 2025-26 ha totalizzato oltre 30 presenze in Serie A, affermandosi come uno dei migliori centrali del campionato per rendimento e continuità.

Per Allegri — che al Napoli vuole costruire una linea difensiva a quattro solida e moderna — Gila rappresenterebbe il profilo ideale al fianco di Beukema. Giovane, tecnico, con esperienza nel campionato italiano.

Perché la Lazio chiede 30 milioni e come si può sbloccare

La valutazione di 30 milioni fatta dalla Lazio non è fuori mercato per un centrale di quella qualità e di quella età. Il nodo è la volontà del Napoli di non pagare cash una cifra simile senza aver prima ceduto almeno un elemento della rosa.

Secondo alcune indiscrezioni, il Napoli avrebbe sondato la possibilità di inserire una contropartita tecnica per abbassare il conguaglio cash. La Lazio, però, al momento non ha aperto a soluzioni di questo tipo. La trattativa è in standby in attesa che si muova qualcosa sul fronte delle cessioni azzurre.

Il Milan si inserisce: quanto è concreto il rischio per il Napoli?

L’ingresso del Milan nella corsa a Gila è la variabile più preoccupante per il Napoli. I rossoneri hanno contattato l’agente del giocatore e si sono fatti avanti con la Lazio. Tuttavia, Gila ha già espresso la sua preferenza per il Napoli: se la differenza di offerta tra i due club non fosse eccessiva, il difensore potrebbe comunque orientarsi verso gli azzurri.

Il problema è che il Milan, a differenza del Napoli, potrebbe avere maggiore liquidità immediata. Un fattore che — se la Lazio mantenesse la richiesta di 30 milioni — potrebbe fare la differenza nelle prossime settimane.

L’Atalanta e il no di Gila: perché il difensore vuole solo il Napoli

Prima del Milan, anche l’Atalanta aveva avanzato un’offerta concreta per Gila. Il difensore spagnolo ha però rifiutato la proposta bergamasca, ribadendo la volontà di trasferirsi a Napoli. Questo dettaglio racconta molto della motivazione del giocatore: Gila vuole Napoli, non un trasferimento qualsiasi.

Se salta Gila: le alternative del Napoli in difesa

Il direttore sportivo Manna sta già valutando scenari alternativi nel caso in cui la trattativa per Gila dovesse definitivamente sfumare. I profili monitorati includono difensori centrali di Serie A e Liga pronti al salto di qualità, con particolare attenzione a profili mancini che bilancino Beukema. I nomi non sono ancora trapelati, ma la lista esiste.

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