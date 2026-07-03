Conte lascia Napoli: disdetto l’affitto a Chiaia, trasloco in corso. La storia di un anno

Antonio Conte ha disdetto l’affitto del suo appartamento nel quartiere Chiaia a Napoli e il trasloco è già in corso. Un gesto concreto, silenzioso e definitivo che chiude il capitolo di un anno da allenatore del Napoli. Ripercorriamo la parabola di Conte in azzurro: dall’arrivo con grandi aspettative all’addio che ha aperto la porta ad Allegri.

L’appartamento a Chiaia: dove viveva Conte a Napoli

Durante la sua stagione al Napoli, Antonio Conte aveva scelto di vivere nel quartiere Chiaia, uno dei più eleganti e centrali della città. Un appartamento di lusso in una delle zone più ricercate di Napoli, simbolo di come il tecnico pugliese avesse deciso di immergersi nella vita cittadina anziché isolarsi.

La notizia che l’affitto è stato disdetto e che il trasloco è già iniziato è il segnale definitivo che l’avventura napoletana di Conte è terminata. Non è solo un cambio di residenza: è la chiusura formale di un ciclo.

Un anno al Napoli: il bilancio di Antonio Conte

Antonio Conte è arrivato al Napoli nell’estate 2025, dopo una lunga inattività. Il compito era chiaro: riportare il club partenopeo ai vertici del calcio italiano dopo una stagione deludente. I risultati sono stati positivi — il Napoli ha chiuso al secondo posto in Serie A nella stagione 2025-26 — risultato che garantisce la qualificazione in Champions League.

Il rendimento stagionale di Conte in azzurro:

Campionato : secondo posto, qualificato alla Champions League

: secondo posto, qualificato alla Champions League Coppa Italia : uscita prematura

: uscita prematura Stile di gioco: 3-4-2-1 con pressing alto e intensità fisica

Perché Conte ha lasciato il Napoli: le ragioni dell’addio

Le cause dell’addio di Conte al Napoli sono molteplici e si sono intrecciate nel corso dei mesi. Da un lato, le aspettative sul mercato — Conte aveva richieste precise per rinforzare la rosa che in parte non sono state soddisfatte. Dall’altro, un rapporto con De Laurentiis che nel tempo si era consumato, con visioni diverse su come costruire il futuro del club.

Il mancato accesso alla Champions League è stato probabilmente il punto di non ritorno. La mancanza di convergenza sul progetto tecnico ha ridotto i margini per un rinnovo. La separazione è avvenuta di comune accordo, con buonuscita e senza strascichi pubblici.

L’eredità di Conte al Napoli: cosa lascia al successore

Nonostante l’addio, Conte lascia al Napoli — e ad Allegri — alcune eredità importanti. La solidità difensiva ritrovata, l’abitudine a lavorare duramente in allenamento, una rosa più competitiva rispetto a quella ereditata. Allegri partirà da questa base per costruire il suo Napoli: meno intensità fisica, più intelligenza tattica, ma con una piattaforma che Conte ha contribuito a rendere solida.

Il futuro di Antonio Conte: dove allenerà

Dopo il Napoli, Antonio Conte si trova di nuovo sul mercato degli allenatori. Il suo nome è tra i più seguiti in Europa ogni volta che si libera una panchina importante. Le voci al momento non indicano una destinazione precisa, ma un tecnico con il palmares di Conte — Premier League, Serie A, due Scudetti con la Juventus e uno con l’Inter — non resterà a lungo senza squadra.

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