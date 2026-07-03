Come gioca Allegri al Napoli: modulo, sistema di gioco e formazione tipo 2026-27

Massimiliano Allegri porta al Napoli il suo calcio pragmatico, fondato sulla solidità difensiva e sulla gestione dei momenti. Il modulo di base è il 4-3-3, con la variante 4-2-3-1 come soluzione alternativa in funzione degli avversari e dei giocatori disponibili. Con l’ufficialità arrivata il 3 luglio 2026, ecco tutto quello che c’è da sapere su come cambierà il Napoli nella stagione del Centenario.

Il modulo di Allegri: il 4-3-3 come punto di partenza

Allegri ha costruito le sue fortune su sistemi a quattro in difesa, alternando il 4-3-3 e il 4-2-3-1 nel corso della carriera a seconda del materiale a disposizione. Al Napoli, il 4-3-3 sembra lo schema di partenza più naturale: garantisce equilibrio tra le linee, permette a Lobotka di agire da regista davanti alla difesa e offre ampiezza con gli esterni alti.

Rispetto al 3-4-2-1 di Conte, il passaggio alla linea a quattro cambia radicalmente i punti di riferimento di tutta la squadra. Il pressing sarà meno aggressivo e più selettivo: Allegri preferisce blocchi medi compatti e ripartenze veloci alla pressione alta costante che aveva caratterizzato il Napoli 2025-26.

Il 4-2-3-1: la variante con De Bruyne da trequartista

L’alternativa più probabile — e quella che esalta meglio la rosa attuale — è il 4-2-3-1. In questo schema Kevin De Bruyne agirebbe da trequartista alle spalle di Lukaku, con due mezzali ai lati e una doppia mediana di quantità davanti alla difesa (Anguissa + Lobotka).

Allegri ha sempre saputo trasformare il 4-2-3-1 in un compatto 4-4-2 in fase difensiva, abbassando il trequartista sulla linea delle mezzali. Un meccanismo che si adatta bene a una squadra come il Napoli, abituata a fasi di non possesso strutturate.

Chi gioca dove: i ruoli chiave nel Napoli di Allegri

Portiere : Meret confermato, rinnovo (scadenza 2027) ancora da definire

: Meret confermato, rinnovo (scadenza 2027) ancora da definire Terzino sinistro : Spinazzola (rinnovo fino al 2028 appena ufficializzato)

: Spinazzola (rinnovo fino al 2028 appena ufficializzato) Terzino destro : obiettivo principale Khalaili, alternativa Bellanova (~15 milioni)

: obiettivo principale Khalaili, alternativa Bellanova (~15 milioni) Centrali : Beukema + Gila (trattativa complicata, Milan in corsa)

: Beukema + Gila (trattativa complicata, Milan in corsa) Regia : Lobotka inamovibile

: Lobotka inamovibile Mezzala fisica : Anguissa

: Anguissa Trequartista / mezzala alta : De Bruyne, il pezzo più prezioso del mosaico

: De Bruyne, il pezzo più prezioso del mosaico Prima punta: Lukaku in bilico, Lang possibile alternativa

Allegri vs Conte: le principali differenze tattiche

Aspetto Conte 2025-26 Allegri 2026-27 Modulo base 3-4-2-1 / 3-5-2 4-3-3 / 4-2-3-1 Pressing Alto e aggressivo Medio, selettivo Costruzione Dal basso con i tre difensori Linea a 4, più verticale Fase offensiva Terzini larghi ad aprire Esterni alti + inserimenti mezzali Gestione match Intensità costante per 90′ Controllo e gestione del vantaggio

La probabile formazione del Napoli 2026-27 con Allegri

In attesa di definire gli ultimi movimenti di mercato, la formazione tipo più probabile al momento è:

Meret; Khalaili/Bellanova, Beukema, Gila, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, [terzo centrocampista]; De Bruyne; Lang; Lukaku

L’assetto definitivo si chiarirà a Dimaro, dove Allegri avrà il tempo di testare le combinazioni in allenamento. La sua conferenza di presentazione ufficiale è prevista per il 18 luglio 2026.

Quanto conta il mercato per il sistema di Allegri?

Allegri è noto per adattare il sistema alla rosa e non viceversa. Questo significa che la formazione definitiva dipenderà molto da chi arriverà (e da chi partirà) nelle prossime settimane. Il terzino destro è il ruolo più urgente: sia Khalaili che Bellanova porterebbero spinta e qualità sulla fascia, ma con caratteristiche differenti. Khalaili è più tecnico e imprevedibile, Bellanova più continuo e affidabile in copertura.

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