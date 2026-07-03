Come gioca Allegri al Napoli: modulo, sistema di gioco e formazione tipo 2026-27

Massimiliano Allegri porta al Napoli il suo calcio pragmatico, fondato sulla solidità difensiva e sulla gestione dei momenti. Il modulo di base è il 4-3-3, con la variante 4-2-3-1 come soluzione alternativa in funzione degli avversari e dei giocatori disponibili. Con l’ufficialità arrivata il 3 luglio 2026, ecco tutto quello che c’è da sapere su come cambierà il Napoli nella stagione del Centenario.
Il modulo di Allegri: il 4-3-3 come punto di partenza
Allegri ha costruito le sue fortune su sistemi a quattro in difesa, alternando il 4-3-3 e il 4-2-3-1 nel corso della carriera a seconda del materiale a disposizione. Al Napoli, il 4-3-3 sembra lo schema di partenza più naturale: garantisce equilibrio tra le linee, permette a Lobotka di agire da regista davanti alla difesa e offre ampiezza con gli esterni alti.
Rispetto al 3-4-2-1 di Conte, il passaggio alla linea a quattro cambia radicalmente i punti di riferimento di tutta la squadra. Il pressing sarà meno aggressivo e più selettivo: Allegri preferisce blocchi medi compatti e ripartenze veloci alla pressione alta costante che aveva caratterizzato il Napoli 2025-26.
Il 4-2-3-1: la variante con De Bruyne da trequartista
L’alternativa più probabile — e quella che esalta meglio la rosa attuale — è il 4-2-3-1. In questo schema Kevin De Bruyne agirebbe da trequartista alle spalle di Lukaku, con due mezzali ai lati e una doppia mediana di quantità davanti alla difesa (Anguissa + Lobotka).
Allegri ha sempre saputo trasformare il 4-2-3-1 in un compatto 4-4-2 in fase difensiva, abbassando il trequartista sulla linea delle mezzali. Un meccanismo che si adatta bene a una squadra come il Napoli, abituata a fasi di non possesso strutturate.
Chi gioca dove: i ruoli chiave nel Napoli di Allegri
- Portiere: Meret confermato, rinnovo (scadenza 2027) ancora da definire
- Terzino sinistro: Spinazzola (rinnovo fino al 2028 appena ufficializzato)
- Terzino destro: obiettivo principale Khalaili, alternativa Bellanova (~15 milioni)
- Centrali: Beukema + Gila (trattativa complicata, Milan in corsa)
- Regia: Lobotka inamovibile
- Mezzala fisica: Anguissa
- Trequartista / mezzala alta: De Bruyne, il pezzo più prezioso del mosaico
- Prima punta: Lukaku in bilico, Lang possibile alternativa
Allegri vs Conte: le principali differenze tattiche
|Aspetto
|Conte 2025-26
|Allegri 2026-27
|Modulo base
|3-4-2-1 / 3-5-2
|4-3-3 / 4-2-3-1
|Pressing
|Alto e aggressivo
|Medio, selettivo
|Costruzione
|Dal basso con i tre difensori
|Linea a 4, più verticale
|Fase offensiva
|Terzini larghi ad aprire
|Esterni alti + inserimenti mezzali
|Gestione match
|Intensità costante per 90′
|Controllo e gestione del vantaggio
La probabile formazione del Napoli 2026-27 con Allegri
In attesa di definire gli ultimi movimenti di mercato, la formazione tipo più probabile al momento è:
Meret; Khalaili/Bellanova, Beukema, Gila, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, [terzo centrocampista]; De Bruyne; Lang; Lukaku
L’assetto definitivo si chiarirà a Dimaro, dove Allegri avrà il tempo di testare le combinazioni in allenamento. La sua conferenza di presentazione ufficiale è prevista per il 18 luglio 2026.
Quanto conta il mercato per il sistema di Allegri?
Allegri è noto per adattare il sistema alla rosa e non viceversa. Questo significa che la formazione definitiva dipenderà molto da chi arriverà (e da chi partirà) nelle prossime settimane. Il terzino destro è il ruolo più urgente: sia Khalaili che Bellanova porterebbero spinta e qualità sulla fascia, ma con caratteristiche differenti. Khalaili è più tecnico e imprevedibile, Bellanova più continuo e affidabile in copertura.
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