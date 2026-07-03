Bellanova al Napoli? Il piano B se salta Khalaili: costo, profilo e confronto

Con Khalaili sempre più vicino all’Inter, il Napoli ha già pronto il piano B per la fascia destra: si chiama Raoul Bellanova. L’esterno dell’Atalanta è in uscita dalla Dea e potrebbe arrivare a Napoli per circa 15 milioni di euro, una cifra decisamente più accessibile rispetto ai 25-30 milioni richiesti per il belga. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questa pista.

Perché il Napoli guarda a Bellanova: il contesto

La trattativa per Anan Khalaili si è complicata nelle ultime ore: l’Inter ha accelerato, trovando un accordo economico con il club belga dell’Union Saint-Gilloise e con il giocatore. Se i nerazzurri dovessero chiudere, il Napoli si troverebbe senza il terzino destro che aveva individuato come primo obiettivo.

In questo scenario, secondo TuttoNapoli, il nome di Raoul Bellanova è spuntato come alternativa concreta. L’Atalanta ha già fissato il prezzo — circa 15 milioni — e il giocatore è disponibile alla cessione.

Chi è Raoul Bellanova: caratteristiche e numeri

Raoul Bellanova, classe 2000, è un terzino destro moderno: propensione offensiva, ottima corsa, capacità di crossare in modo preciso. Dopo le esperienze con Cagliari e Inter, è approdato all’Atalanta dove ha avuto un ruolo importante nel sistema di Gasperini. Le sue qualità principali sono la continuità nelle prestazioni e la duttilità tattica: può giocare sia da terzino che da esterno in un centrocampo a cinque.

Nel sistema a quattro di Allegri, Bellanova avrebbe il compito di spingere sulla fascia e fornire cross dalla zona destra, con meno libertà rispetto a quanto aveva all’Atalanta ma con un ruolo chiaro e definito.

Bellanova vs Khalaili: il confronto tra i due profili

Aspetto Raoul Bellanova Anan Khalaili Età 26 anni 23 anni Ruolo Terzino destro Esterno / terzino destro Costo ~15 milioni ~25-30 milioni Esperienza Serie A Alta (Cagliari, Inter, Atalanta) Nessuna (Belgio) Profilo Continuo, affidabile Tecnico, imprevedibile Margine di crescita Limitato Molto alto

Quanto costa Bellanova: la valutazione dell’Atalanta

L’Atalanta valuta Bellanova intorno ai 15 milioni di euro. Si tratta di una cifra notevolmente più bassa rispetto a quanto richiesto da altri club per profili simili, e soprattutto molto più gestibile per un Napoli che deve fare i conti con la direttiva di De Laurentiis: cedere prima di acquistare.

A quella cifra, l’operazione potrebbe essere chiusa in pochi giorni una volta che il Napoli decidesse di accelerare. La variabile è capire se Khalaili è davvero perso o se c’è ancora spazio di manovra.

La posizione del Napoli: aspetta o anticipa?

Al momento il Napoli monitora la situazione Khalaili senza alzare bandiera bianca. Se l’Inter dovesse chiudere ufficialmente nelle prossime ore, Manna si butterà su Bellanova con decisione. Se invece la trattativa nerazzurra dovesse rallentare, il Napoli potrebbe tornare a farsi avanti per il belga.

Una cosa è certa: Allegri vuole il terzino destro entro l’inizio del ritiro di Dimaro (luglio 2026), per avere il tempo di integrare il giocatore nel nuovo sistema tattico.

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