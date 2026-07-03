Allegri-Lukaku, sono ore decisive: ecco cosa può cambiare a Castel di Sangro

Romelu Lukaku al Napoli, nulla è stato ancora deciso: Allegri ha convocato l’attaccante belga al ritiro estivo e ha programmato un colloquio diretto con Federico Pastorello per definire il quadro.

Allegri riporta Lukaku in rampa: il contatto con l’agente è fissato

Come rivela il ‘Corriere dello Sport’, il nuovo tecnico dei partenopei aspetterà concretamente Lukaku a Castel di Sangro. Non si tratta di una valutazione generica: c’è già un incontro programmato tra l’allenatore e l’agente del belga per approfondire ogni aspetto della situazione.

Allegri stima Lukaku da anni, dai tempi della Juventus quando aveva provato a portarlo in bianconero. Ora le circostanze sono cambiate e il tecnico ha deciso di trasformare l’ammirazione in un progetto concreto.

La situazione di Lukaku era sembrata compromessa fino a poche settimane fa. Oggi lo scenario potrebbe essere completamente rovesciato. La scelta di Allegri di portarlo in ritiro rappresenta un segnale inequivocabile: il belga rientra nei piani tattici della squadra e avrà l’occasione di dimostrare il suo valore durante la preparazione estiva.

Hojlund e Lukaku: il doppio attacco che può decollare

Un dettaglio cruciale riguarda la coesistenza con Rasmus Hojlund. L’anno scorso i due hanno diviso il campo per pochi minuti, spesso per questioni di infortuni.

Allegri progetta di sfruttare entrambi come punte pure, una soluzione tattica che sulla carta potrebbe sfruttare le qualità complementari dei due. Il ritiro sarà il banco di prova per capire se il sistema regge concretamente. Con l’attaccante belga che avrà dunque l’occasione di ricominciare con il Napoli sotto una nuova gestione tecnica.