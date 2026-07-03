Mario Gila non arriverà al Napoli. Gli azzurri sono rimasti beffati dopo l’assalto da parte del Milan. I rossoneri hanno deciso di fare sul serio nelle ultime ore ed accelerare notevolmente nella trattativa. Da parte del club partenopeo nessun rilancio.

Gila va al Milan: affare saltato per il Napoli

La posizione del centrale biancoceleste ora prende chiarezza. Come riportato da Gianluca Di Marzio su X, il difensore è ad un passo dal trasferirsi al Milan. Il club rossonero ha raggiunto l’accordo con lo spagnolo dopo il blitz decisivo di ieri.

Per lui pronto un contratto di 5 anni a 5 milioni di euro a stagione: tra lunedì e martedì il Milan conta di chiudere anche con la Lazio. Il Napoli non ha mai rilanciato e, dunque, è strada spianata per la squadra di Amorim.

Mario Gila in azione durante una partita con la maglia della Lazio

Napoli, prima le cessioni poi acquisti

La situazione in casa Napoli sembra essere precisa. La rosa è folta, anche troppo. In vista del prossimo ritiro estivo, Massimiliano Allegri valuterà diversi calciatori, prima di prendere poi una decisione sul loro futuro.

Gli esuberi sono tanti e alcuni possono partite immediatamente, anche per dare vita al calciomercato in entrata: senza cessioni, difficilmente si effettueranno colpi in entrata.