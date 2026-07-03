Mario Gila non arriverà al Napoli. Gli azzurri sono rimasti beffati dopo l’assalto da parte del Milan. I rossoneri hanno deciso di fare sul serio nelle ultime ore ed accelerare notevolmente nella trattativa. Da parte del club partenopeo nessun rilancio.
Gila va al Milan: affare saltato per il Napoli
La posizione del centrale biancoceleste ora prende chiarezza. Come riportato da Gianluca Di Marzio su X, il difensore è ad un passo dal trasferirsi al Milan. Il club rossonero ha raggiunto l’accordo con lo spagnolo dopo il blitz decisivo di ieri.
Per lui pronto un contratto di 5 anni a 5 milioni di euro a stagione: tra lunedì e martedì il Milan conta di chiudere anche con la Lazio. Il Napoli non ha mai rilanciato e, dunque, è strada spianata per la squadra di Amorim.
Napoli, prima le cessioni poi acquisti
La situazione in casa Napoli sembra essere precisa. La rosa è folta, anche troppo. In vista del prossimo ritiro estivo, Massimiliano Allegri valuterà diversi calciatori, prima di prendere poi una decisione sul loro futuro.
Gli esuberi sono tanti e alcuni possono partite immediatamente, anche per dare vita al calciomercato in entrata: senza cessioni, difficilmente si effettueranno colpi in entrata.