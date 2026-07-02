Sorpresa Napoli, Lang può diventare una pedina di scambio: nuova opportunità

Noa Lang può tornare al Galatasaray: l’olandese vuole chiarire il suo ruolo al Napoli, che sua volta potrebbe sfruttarlo come pedina per arrivare a Yilmaz.

Lang e il Napoli: attesa per il confronto con Allegri

L’esterno olandese non ha ancora sciolto i dubbi sul progetto azzurro. Come riporta TMW, prima di accettare qualsiasi proposta di mercato, Lang intende parlare direttamente con Massimiliano Allegri per comprendere le prospettive tattiche che lo attendono. Il tecnico rappresenta un passaggio cruciale nelle valutazioni dell’attaccante, che pretende chiarezza sul proprio ruolo nella squadra. Questa conversazione non è una formalità: Lang ha vissuto dei mesi complicati al Napoli nella scorsa stagione, prima del prestito al Galatasaray.

Il Galatasaray bussa: scambio con Yilmaz?

Intanto può accelerare per lui il Galatasaray, squadra dove l’olandese ha ritrovato sé stesso negli ultimi mesi. Secondo quanto riportato da TMW, il club turco valuta il profilo di Lang come possibile sostituto qualora Baris Yilmaz dovesse lasciare Istanbul. Sullo stesso Yilmaz c’è però proprio il Napoli, che potrebbe così intrecciare queste due trattive in uno scambio.

Non solo i turchi. Napoli e Roma mantengono vivo l’interesse per Lang, mentre in Premier League anche il Nottingham Forest ha sondato il terreno. La concorrenza è diffusa, ma nessuno offre certezze come il Galatasaray, dove l’olandese ha già dimostrato di poter incidere. La decisione di Lang dipenderà, comunque, dal confronto con Allegri e dalla scelte del Napoli sul ruolo da assegnargli nella rosa.