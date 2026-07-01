Napoli, svelati gli impegni estivi: la rivelazione del sindaco

Il Napoli, come suo solito, svolgerà la pre-season in due location differenti: a Dimaro, in Trentino Alto-Adige, e a Castel di Sangro, in Abruzzo. Nel corso della preparazione, vi saranno varie gare amichevoli e, come specificato dal primo cittadino trentino, due di queste si svolgeranno nel Nord Italia.

Doppia amichevole a Dimaro: il sindaco di Dimaro svela tutto!

Intervistato da Stile TV, il sindaco del comune di Dimaro Folgarida, Marco Panciera, ha ricostruito quanto accadrà nel proprio territorio nel corso del ritiro estivo della SSC Napoli, rinnovando una collaborazione proficua in essere da anni. Quest’anno, però, sarà speciale: è l’estate del centenario e il club si attrezzerà.

Ecco le parole di Panciera: