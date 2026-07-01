Napoli, sirene arabe per un difensore: può già lasciare il club

Sam Beukema ha vissuto una stagione caratterizzata da alti e bassi, alla sua prima possibilità in maglia azzurra. Seppur la sua volontà sia di restare in azzurro, l’olandese è finito nel mirino dell’Al-Hilal.

Al-Hilal su Beukema: il difensore non vorrebbe partire

Come segnalato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, il difensore olandese del Napoli, Sam Beukema, ha attirato l’interesse dell’Al-Hilal. Il club arabo, allenato dall’ex interista e laziale Simone Inzaghi, ha chiesto informazioni per il centrale azzurro, reduce da una stagione non eccelsa. Eppure, nelle scorse settimane è emersa chiaramente la volontà del classe ’98: vorrebbe rimanere in azzurro per giocarsi le sue carte e riscattarsi nella miglior maniera possibile sotto la guida di mister Massimiliano Allegri. Da capire, dunque, se questo interesse rimarrà tale.