Napoli, non solo McTominay: in programma anche un altro rinnovo

di
Giovanni Manna, DS Napoli, al telefono durante le trattative di calciomercato

Il Napoli sta lavorando sulle entrate e sulle uscite in ottica mercato, ma occhio anche al tema dei rinnovi. Il club vuole blindare McTominay ma non solo: anche un altro azzurro può prolungare l’attuale contratto.

Napoli, McTominay e non solo: lavori in corso anche per Vergara

Il Napoli, come riferito da ‘Radio Marte’, ha rifiutato 25 milioni di euro offerti dal Tottenham per Vergara e ha intenzione di rinnovare il suo attuale contratto.

Manna sta perciò lavorando su due fronti. Oltre lo scozzese, a cui è stato proposto un prolungamento fino al 2030 con adeguamento di contratto, il club vuole tenere con sé a lungo anche il talento di Frattaminore.

Antonio Vergara sorride durante una partita del Napoli, indossa la maglia azzurra con sponsor MSC
Antonio Vergara in azione con la maglia del Napoli
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