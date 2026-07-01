Napoli, non solo McTominay: in programma anche un altro rinnovo

Il Napoli sta lavorando sulle entrate e sulle uscite in ottica mercato, ma occhio anche al tema dei rinnovi. Il club vuole blindare McTominay ma non solo: anche un altro azzurro può prolungare l’attuale contratto.

Napoli, McTominay e non solo: lavori in corso anche per Vergara

Il Napoli, come riferito da ‘Radio Marte’, ha rifiutato 25 milioni di euro offerti dal Tottenham per Vergara e ha intenzione di rinnovare il suo attuale contratto.

Manna sta perciò lavorando su due fronti. Oltre lo scozzese, a cui è stato proposto un prolungamento fino al 2030 con adeguamento di contratto, il club vuole tenere con sé a lungo anche il talento di Frattaminore.