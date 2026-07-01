Abbonamenti Napoli 2026-27: campagna al via il 10 luglio — tutti i dettagli

La SSC Napoli ha annunciato ufficialmente la data di lancio della campagna abbonamenti 2026-2027: il via sarà il 10 luglio 2026. I tifosi azzurri potranno rinnovare e acquistare il proprio posto allo Stadio Diego Armando Maradona per la prossima stagione a partire da quella data.

Campagna abbonamenti Napoli 2026-27: parte il 10 luglio

L’annuncio è arrivato oggi, 1° luglio 2026: la SSC Napoli aprirà ufficialmente la campagna abbonamenti per la stagione 2026-2027 a partire dal 10 luglio 2026. Come da tradizione, la campagna partirà con la fase di prelazione riservata agli abbonati della stagione precedente, che avranno la priorità nel rinnovare il proprio posto alle stesse condizioni o con diritto di prelazione su posti adiacenti.

Come funzionerà la campagna abbonamenti 2026-27

In attesa dei dettagli ufficiali sulle fasi e i prezzi — che verranno comunicati dalla SSC Napoli nei prossimi giorni — sulla base delle stagioni precedenti la struttura sarà:

Dal 10 luglio — Fase 1 (Prelazione abbonati): chi aveva l’abbonamento 2025-26 può rinnovare il proprio posto con priorità e tariffa dedicata

chi aveva l’abbonamento 2025-26 può rinnovare il proprio posto con priorità e tariffa dedicata Fase 2 (Prelazione riservata): ex abbonati e categorie speciali

ex abbonati e categorie speciali Fase 3-4 (Vendita libera): aperta a tutti i tifosi con Fan Stadium Card

Prezzi abbonamenti: il riferimento dalla stagione 2025-26

I prezzi ufficiali della campagna 2026-27 verranno comunicati il 10 luglio. Come riferimento, nella stagione 2025-26 (campagna T’appartene) i prezzi per la formula FULL (19 partite di Serie A + coppe) erano:

Settore Rinnovo Nuovo abbonato Curva Inferiore ~170€ ~200€ Curva Superiore ~220€ ~260€ Distinti Inferiori ~350€ ~420€ Tribuna Nisida ~490€ ~590€ Tribuna Posillipo ~700€ ~840€

Prezzi 2025-26 a titolo indicativo. I prezzi 2026-27 verranno pubblicati il 10 luglio.

Dove acquistare gli abbonamenti del Napoli

Gli abbonamenti saranno acquistabili tramite i canali ufficiali:

sscnapoli.it — area personale (Fan Stadium Card obbligatoria)

— area personale (Fan Stadium Card obbligatoria) TicketOne (ticketone.it) — circuito ufficiale

(ticketone.it) — circuito ufficiale Ricevitorie fisiche TicketOne autorizzate

Per tutti i dettagli su prezzi, settori, fasi di vendita e come ottenere la Fan Stadium Card, consulta la nostra guida completa agli abbonamenti Napoli 2026-27, che verrà aggiornata con tutti i dettagli non appena disponibili.

Tieni d’occhio anche i canali social ufficiali della SSC Napoli (sscnapoli.it) per tutti gli aggiornamenti ufficiali sulla campagna abbonamenti 2026-27.