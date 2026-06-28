Occhio Napoli, sorpasso dalla Serie A: rischia di saltare l’affare che sembrava concluso

Zeballos del Boca Juniors divide il mercato italiano: Napoli e Fiorentina si contendono l’esterno argentino, che dal 31 dicembre potrà svincolarsi gratuitamente.

Zeballos, c’è anche la Fiorentina

Come rivela la Gazzetta dello Sport, la corsa a Zeballos si complica per gli azzurri. L’esterno destro argentino, 24 anni, possiede un contratto con il Boca Juniors fino al 2026, ma una clausola rescissoria fissa il prezzo a 18 milioni. Il vero elemento che accende la competizione è il passaggio cruciale: il giocatore potrà liberarsi a zero dopo il 31 dicembre prossimo.

La Fiorentina ha capito il meccanismo e punta tutto su questa finestra. I viola sperano di contattare Zeballos quando il suo valore di mercato crollerà, senza dover investire cifre significative. Il club toscano fissa un tetto massimo di 10 milioni per eventuali trattative anticipate. Napoli e Fiorentina seguono il calciatore da diverso tempo, ma ora i tempi si restringono drammaticamente.

Zeballos in azione durante la partita

Napoli, la trattativa è una corsa contro il tempo

Qual è la mossa giusta per gli azzurri? Anticipare la concorrenza con un’offerta entro dicembre oppure attendere il 1° gennaio? La risposta è semplice: il Napoli deve decidere se versare i 18 milioni attuali per evitare il rischio che Zeballos firmi con la Fiorentina dopo lo svincolo.

Il club viola gioca d’attesa. Sa che difficilmente il Napoli investirà 18 milioni per un’operazione che potrebbe completarsi gratuitamente tra poche settimane. È una strategia paziente ma efficace, che trasforma uno svantaggio economico in vantaggio temporale. Il mercato di Zeballos entrerà nella sua fase decisiva in questo mese. Se il Napoli non si muove prima, la Fiorentina avrà campo libero per convincere il giocatore a trasferirsi a Firenze senza costi di cartellino.