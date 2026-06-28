Mercato Napoli, alleanza a sorpresa con Italiano: maxi operazione in Turchia

Ernest Muci nel mirino del Napoli: secondo Il Mattino, gli azzurri puntano al trequartista turco attraverso uno scambio con il Besiktas che coinvolge Meret e Anguissa.

Muci-Napoli: l’operazione che Italiano gradisce

La trattativa tra Napoli e Besiktas prende forma attorno a tre nomi che potrebbero muoversi in direzioni opposte. Il club azzurro ha messo nel mirino Ernest Muci, trequartista ed esterno offensivo che rappresenta il profilo offensivo ricercato dalla società partenopea. Vincenzo Italiano, nuovo tecnico del Besiktas, conosce bene il calcio italiano e ha già espresso gradimento per i due calciatori azzurri che potrebbero partire: Alex Meret e Frank Anguissa.

La formula dello scambio consentirebbe al Napoli di ringiovanire il reparto offensivo senza esborsi economici significativi. Muci possiede caratteristiche tecniche elevate e rappresenta una soluzione duttile per l’attacco dei partenopei. Il talento turco ha attirato l’attenzione della dirigenza azzurra proprio per la sua capacità di agire sia da trequartista che da esterno, garantendo flessibilità tattica.

Meret e Anguissa verso Istanbul: il piano del Besiktas

Quale il valore reale dell’operazione? Italiano ha identificato in Meret e Anguissa i profili funzionali al progetto turco. Il portiere e il centrocampista rappresentano elementi di spessore internazionale che il tecnico conosce e valuta adatti al campionato turco. L’interesse concreto del Besiktas trasforma questa ipotesi in una trattativa vera.

La partenza di Anguissa comporterebbe il rinnovamento della mediana azzurra, mentre l’addio di Meret aprirebbe scenari su chi gestirà la porta del Napoli nella prossima stagione. Entrambi gli azzurri hanno mercato internazionale e il Besiktas rappresenta una piazza di prestigio per chi accetta il trasferimento in Turchia.

Lo scambio con il Besiktas modifica gli equilibri del mercato partenopeo e avvicina Ernest Muci alla Serie A. Se l’operazione andrà in porto, il Napoli avrà trovato una soluzione che soddisfa tutte le parti coinvolte, con Italiano che recupera due pedine importanti per il progetto turco.