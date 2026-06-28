Concerto Geolier, annunciato il Tour 2027: diventano sei le date al Maradona!

Geolier è impegnato nei suoi concerti estivi per l’estate 2026, ma ha già anticipato alcune date importanti per la prossima stagione. Durante i suoi concerti Maradona, ha annunciato altri eventi nello stadio azzurro.

Geolier vuole solo Napoli: annunciate ben sei date

Il cantante partenopeo, in un video sulla storia Instagram, ha ripreso l’esatto momento in cui annunciava a più di 50 mila persone gli eventi della prossima estate. Nel suo Tour 2027 ci sarà solo Napoli: presenti tre date al Maradona, nei giorni 9, 10 e 11 giugno.

AGGIORNAMENTO 28/06: Il rapper partenopeo nel concerto di questa sera ha annunciato ulteriori tre date al Maradona: Geolier si esibirà nello stadio del Napoli anche il 13, 14 e 15 giugno del 2027, oltre che nei già preannunciati eventi del 9, 10 e 11 giugno. Saranno quindi in totale sei i concerti al Maradona per lui l’anno prossimo.

Geolier durante un’esibizione musicale

Biglietti già in vendita

Il legame tra il rapper e la sua città continua ad essere forte e ineguagliabile, con il suo successo che porta Napoli in giro per il mondo. Non a caso, Geolier, durante i suoi concerti, indossa sempre una sciarpetta del club azzurro o una maglietta.

I biglietti per tutte le date al Maradona sono già in vendita. Si possono comprare su TicketOne, selezionando il posto che si preferisce o acquistando il “PACKAGE” completo. I prezzi partono da 49 euro a salire e stanno rapidamente andando a ruba. I napoletani rispondono presenti all’iniziativa di Geolier che, ancora una volta, mette Napoli al primo posto.