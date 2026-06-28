Clamoroso Napoli, l’attaccante dice già addio? Non è indispensabile per Allegri

Giovane potrebbe lasciare il Napoli dopo appena sei mesi dall’arrivo da Verona. L’attaccante, costato circa 20 milioni tra fisso e bonus, non ha trovato spazio con Conte e ora rischia la cessione.

Giovane e l’involuzione azzurra: il flop dell’attaccante ex Verona

La rosa del Napoli conta 37 calciatori. Una cifra eccessiva che costringe la dirigenza a interventi drastici sul mercato. Come rivela la Gazzetta dello Sport, tra i giocatori destinati all’uscita spunta anche Giovane, acquistato nell’ultima sessione di gennaio. L’ex Verona non ha mai trovato continuità sotto la gestione Conte, relegato ai margini dell’assetto tattico nei suoi sei mesi in maglia azzurra.

Ora il Napoli valuta le opzioni: trattenere il giocatore in vista dell’arrivo di Allegri oppure avviare la cessione. Una mossa che darebbe respiro al bilancio e libererebbe risorse per il mercato in entrata.

Allegri e il rilancio: cosa farà il nuovo allenatore

Quale sarà la decisione di Allegri su Giovane? Il nuovo tecnico avrà carta bianca nella valutazione della rosa e potrebbe scegliere di rilanciare l’attaccante oppure autorizzarne la partenza, eventualmente in prestito. La cessione rappresenterebbe una scelta economica oltre che tattica, considerando l’ingaggio e l’investimento iniziale quasi completamente compromesso.

Il Napoli ha fretta di sfoltire l’organico per abbassare il monte ingaggi e presentare un gruppo più gestibile durante i ritiri estivi. Una rosa troppo numerosa creerebbe problemi di gestione e complicazioni nella preparazione tattica. Giovane, in questa ottica, diventa sacrificabile: acquistato di recente e già in uscita, rappresenta il profilo ideale per una cessione rapida.

L’estate porterà chiarezza sulle intenzioni del calciomercato Napoli. Se Allegri non lo considererà centrale nel progetto, gli azzurri cercheranno acquirenti già a luglio, possibilmente in prestito per alleggerire il carico economico. Giovane potrebbe restare in Serie A o trasferirsi all’estero dopo il breve esperimento partenopeo.