Concerto Geolier, annunciato il Tour 2027: tripla data al Maradona

Geolier è impegnato nei suoi concerti estivi per l’estate 2026, ma ha già anticipato alcune date importanti per la prossima stagione. Ieri, durante la sua prima data al Maradona, ha annunciato altri eventi nel suo templio azzurro.

Geolier vuole solo Napoli: annunciate tre date

Il cantante partenopeo, in un video sulla storia Instagram, ha ripreso l’esatto momento in cui annunciava a più di 50 mila persone gli eventi della prossima estate. Nel suo Tour 2027 ci sarà solo Napoli: presenti tre date al Maradona, nei giorni 9, 10 e 11 giugno.

Il legame tra il rapper e la sua città continua ad essere forte e ineguagliabile, con il suo successo che porta Napoli in giro per il mondo. Non a caso, Geolier, durante i suoi concerti, indossa sempre una sciarpetta del club azzurro o una maglietta.

Geolier durante un’esibizione musicale

Biglietti già in vendita

I biglietti per le tre date al Maradona sono già in vendita dal momento dell’annuncio. Si possono comprare su TicketOne, selezionando il posto che si preferisce o acquistando il “PACKAGE” completo.

I prezzi partono da 49 euro a salire, con la prima e ultima data già vicini al soldout. I napoletani rispondono presenti all’iniziativa di Geolier che, ancora una volta, mette Napoli al primo posto.