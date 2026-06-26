Rizzetta vs De Laurentiis: risposta ironica sulla rivoluzione societaria del Napoli

Matt Rizzetta risponde con ironia a De Laurentiis dopo le dichiarazioni del presidente del Napoli sulla cessione del club. L’imprenditore americano accetta scherzosamente la provocazione lanciata dal patron azzurro durante un’intervista televisiva.

De Laurentiis pizzica Rizzetta: la battuta del presidente

Aurelio De Laurentiis ha affrontato mercoledì sera il tema legato alle voci di una possibile cessione del Napoli, rispondendo con una battuta durante l’intervista al TGR Campania. Il presidente ha descritto Rizzetta come “una persona estremamente simpatica, sembra quasi appartenere ad uno dei miei film”, sottolineando con ironia la natura della questione. De Laurentiis ha voluto alleggerire il clima attorno alle speculazioni, utilizzando il suo stile caratteristico fatto di provocazioni leggere.

Rizzetta accetta la sfida: “Se nel film si chiude l’accordo, io ci sono”

Come risponde l’imprenditore americano? Rizzetta ha colto al volo l’occasione per replicare con lo stesso tono scherzoso, dichiarando ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Se lui parla di una sceneggiatura di un suo film in cui nel film si chiude un accordo per il Calcio Napoli, io ci sono!”. La risposta dimostra come Rizzetta abbia apprezzato l’ironia del presidente, trasformando la battuta in un’occasione per mantenere aperto il dialogo con De Laurentiis.

L’imprenditore ha poi aggiunto considerazioni più serie sulla sua posizione. Ha espresso l’onore di aver conosciuto la famiglia De Laurentiis e ha chiarito che rimane disponibile per eventuali sviluppi futuri. “Lui a prescindere sarà un vincente come ha sempre dimostrato”, ha concluso Rizzetta, confermando stima e apertura verso il patron azzurro.

Lo scambio tra De Laurentiis e Rizzetta ribadisce come la questione della cessione del Napoli rimanga aperta nel panorama calcistico. Entrambi hanno scelto di affrontarla con leggerezza, ma la disponibilità di Rizzetta a proseguire i contatti suggerisce che eventuali trattative future non sono da escludere completamente. Il prossimo mese sarà decisivo per chiarire gli sviluppi sul mercato del Napoli e il ruolo che l’imprenditore americano potrà giocare.