Lobotka, addio con scambio? La proposta della Juventus può tentare il Napoli

Stanislav Lobotka nel mirino della Juventus: secondo TMW, i bianconeri pensano a Federico Gatti come contropartita per convincere il Napoli a cedere il regista slovacco.

Lobotka-Juventus: lo scambio con Gatti che potrebbe cambiare tutto

La Juventus ha identificato in Stanislav Lobotka la soluzione per il centrocampo. Il regista del Napoli conosce bene Luciano Spalletti, che lo ha plasmato durante la stagione dello scudetto azzurro. Secondo TMW, il club torinese valuta con attenzione il profilo del slovacco e la sua scadenza contrattuale tra un anno rappresenta un’opportunità concreta per avviare trattative.

Federico Gatti è la chiave tattica che la Juventus intende utilizzare. Il difensore centrale piace molto al Napoli, che sta cercando rinforzi in difesa. Lo scambio avrebbe una logica precisa: i bianconeri riceverebbero un regista puro di qualità, gli azzurri un centrale italiano nel pieno della carriera. Tuttavia, le valutazioni economiche delle due società devono ancora convergere per trovare un accordo.

Juventus e Napoli: quando il mercato si ferma, arriva gennaio

Cosa accade se il Napoli rifiuta lo scambio? La Juventus ha già pianificato l’alternativa. Se gli azzurri faranno muro o chiederanno cifre ritenute eccessive, il club bianconero non rilancerà. L’assalto a Lobotka si sposterà a gennaio, quando i torinesi potranno accordarsi direttamente con l’entourage del giocatore per un trasferimento a parametro zero nei mesi successivi.

Nel frattempo, il Napoli deve decidere se accettare Gatti come contropartita o mantenere Lobotka almeno fino a gennaio, provando contemporaneamente a rinnovare il suo contratto per evitare un doloroso addio a costo zero. La prossima mossa spetta agli azzurri e a come valuteranno la proposta torinese.