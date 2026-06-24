Serie A, date e orari dalla prima alla quinta giornata: le gare del Napoli

Il Napoli inizia da Genova nella stagione 2026-27: gli azzurri affrontano il Genoa il 22 agosto alle 20:45 in diretta DAZN e Sky Sport, gara d’esordio che traccia subito il livello di competitività richiesto.
Genoa-Napoli: il primo test della stagione
La prima giornata di Serie A non concede pietà ai partenopei. Mentre l’Inter riceve il Monza alle 18:30 e il Milan affronta il Torino in serata, il Napoli deve vedersela con un Genoa tradizionalmente ostico. La scelta dell’orario serale (20:45) amplifica la pressione della sfida inaugurale. Non c’è margine per rodaggio: fin dal primo impegno ufficiale, la squadra deve dimostrare di avere i ritmi giusti per competere ai massimi livelli.
Dopo Genova, arriva il Como per la prima stagionale al Maradona: gara fissata al 30 agosto alle 18:30. La gestione del carico di lavoro diventerà cruciale già nelle prime settimane.
Dalla terza alla quinta: c’è l’Inter
Il big match contro l’Inter è fissato per il 5 settembre alle 18:00, terza giornata. Non è una sfida da rimandare, ma un appuntamento che arriva subito, quando le gerarchie iniziano a definirsi. Lo schema del campionato accorcia i tempi per i verdetti iniziali: solo tre settimane separano l’esordio a Genova dall’impegno a San Siro contro i nerazzurri. Significa che ogni risultato nei primi turni influenzerà direttamente l’approccio a quella partita.
Il Napoli affronta anche il Bologna – quarta giornata – il 13 settembre alle 18:00 in casa, e poi la Fiorentina il 20 settembre alle ore 12:30 in trasferta per la quinta giornata di Serie A.